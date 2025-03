WhatsApp gaat de app updaten en een AI-chatbot toevoegen. Daarmee lijkt Meta nu eindelijk te voldoen aan de privacy-eisen van Europa.

WhatsApp krijgt AI-chatbot in Europa (met deze functies)

Het toevoegen van de AI-chatbot in WhatsApp ging echter niet zonder slag of stoot in Europa. In de Verenigde Staten was de AI van Meta (het moederbedrijf van onder andere WhatsApp) al in 2023 beschikbaar. Toen Meta het tijd vond om de AI-bot voor WhatsApp ook in Europa uit te brengen trokken privacytoezichthouders aan de bel.

Meta was oorspronkelijk van plan om de AI-modellen te trainen met de data van de (Europese) gebruikers. De Data Protection Commission stak daar toen een stokje voor en het uitbrengen van de AI voor WhatsApp werd gepauzeerd.

De problemen die de Data Protection Commission had met Meta lijken nu opgelost te zijn en de AI van Meta komt binnenkort ook in Europa naar WhatsApp, Facebook, Instagram en Messenger. Meta benadrukt dat de AI in WhatsApp alleen de berichten kan lezen die je met de chatbot deelt. Persoonlijke berichten blijven versleuteld, zoals altijd.

Niet alle AI-functies komen naar WhatsApp in Europa

Toch krijgt de AI-chatbot van WhatsApp hier in Europa niet alle functies. In Europa is de AI van Meta vooralsnog alleen beschikbaar als chatbot. In Amerika kun je er veel meer mee, zoals het genereren van afbeeldingen. Het is daarnaast in Europa ook niet mogelijk om de AI-chatbot iets te vragen over de inhoud van een foto. Het is nog niet bekend of en wanneer deze functies ook hier beschikbaar komen.

WhatsApp met AI wordt nu uitgerold in Europa

De AI-chatbot zal de komende weken worden uitgerold naar WhatsApp, Facebook, Instagram en Messenger. Het kan dus nog eventjes duren voordat je de functie zelf kunt gebruiken. De functie komt beschikbaar in 41 Europese landen.

Meer nieuwe functies voor WhatsApp

WhatsApp heeft onlangs verschillende nieuwe functies toegevoegd aan de chat-app. Zo heeft WhatsApp onlangs een eigen chat met de berichtendienst toegevoegd. Hierin geeft het bedrijf tips geeft over de applicatie. Wil je weten wat WhatsApp nog meer heeft toegevoegd en in de toekomst van plan is? Lees dan onderstaande artikelen even door!