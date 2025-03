Comfortabel overstappen van WhatsApp naar Signal in 3 stappen!

Signal wordt steeds populairder in Nederland, daarom laten we je zien hoe je snel en eenvoudig overstapt vanaf WhatsApp.

Comfortabel overstappen van WhatsApp naar Signal

Meta heeft zich de afgelopen tijd steeds minder populair gemaakt, met als gevolg dat steeds meer mensen niets meer met het bedrijf te maken willen hebben. Dat betekent dat ze de apps Facebook, Instagram en WhatsApp niet meer gebruiken en daarom overstappen naar Signal. In tegenstelling tot WhatsApp staat bij Signal privacy centraal. Dat is de voornaamste reden dat de dienst zo populair is geworden. Reden genoeg om je te laten zien hoe je comfortabel overstapt!

1. Signal downloaden

Om te beginnen moet je Signal downloaden uit de App Store. We gaan namelijk eerst Signal instellen en pas als alles werkt WhatsApp verwijderen. Op die manier gaat het overstappen namelijk het meest comfortabel.

2. De app instellen

Staat de app op je iPhone, dan moet je een en ander instellen. Open de Signal-app en volg de stappen die verschijnen. Zo is het handig om toegang te geven tot je contacten, zodat je gelijk ziet wie nog meer Signal gebruikt. Signal kan jouw contacten niet zien, ook al geef je toegang. Dat is bij WhatsApp wel anders …

Verder heeft Signal toegang nodig tot je camera en microfoon, omdat videobellen anders niet mogelijk is. Signal vraagt ook om jouw telefoonnummer om daar een verificatiecode naartoe te sturen. Tot slot voer je een pincode in om Signal te beveiligen.

3. WhatsApp-groepen overzetten

Er is een handige manier om WhatsApp-groepen over te zetten naar Signal. Maak om te beginnen een nieuwe groep aan in Signal (tik beneden op ‘Nieuwe groep’). Tik dan rechtsboven op ‘Overslaan’. Geef de groep vervolgens de naam van de WhatsApp-groep die je wilt overzetten.

Wanneer je de groep hebt aangemaakt, heb je de optie om een groepslink te creëren. Tik daarvoor op ‘Groepslink inschakelen en delen’. Kies vervolgens voor ‘Link kopiëren’ of voor ‘Delen via andere app’ om de link in WhatsApp te delen met de ‘oude’ groep. Wanneer iedereen uit de oude groep op de link heeft getikt, heb je dezelfde groep in Signal.

Leden van de oude WhatsApp-groep die Signal nog niet gebruiken, zullen uiteraard wel een Signal-account moeten aanmaken en de app moeten downloaden wanneer ze op de link tikken.

WhatsApp verwijderen?

Nu je Signal volledig werkend hebt, kun je WhatsApp in principe wel verwijderen. Maar in de praktijk is het waarschijnlijk handig om daar nog even mee te wachten. De kans is namelijk groot dat niet al je contacten op Signal zitten en jou mogelijk nog berichten sturen via WhatsApp. Het is dan ook geen probleem om beide apps voorlopig nog naast elkaar te gebruiken.