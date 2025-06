iOS 26 geeft je iPhone een nieuwe ‘glazen’ look (iPhone-nieuws #24)

Met iOS 26 krijgt je iPhone een nieuwe look, maar niet alleen bij de smartphone gaat er veel veranderen. Dit en meer lees je in het iPhone-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple gaat dit jaar niet meer verder met de gebruikelijke nummering van het besturingssysteem voor de iPhone. Het bedrijf heeft dan ook geen iOS 19 gepresenteerd, maar iOS 26, genoemd naar het jaar 2026. Hetzelfde geldt overigens voor watchOS, macOS, tvOS en visionOS.

iOS 26 is qua design de grootste update sinds iOS 7 in 2013. Het ontwerp is geïnspireerd op visionOS, het besturingssysteem van de Vision Pro, en het heet Liquid Glass. Uiteraard zitten hier ook veel nieuwe functies bij!

→ Dit zijn de vernieuwingen in iOS 26

Apple heeft tijdens WWDC 2025 op maandagavond 9 juni nieuwe versies van verschillende besturingssystemen aangekondigd. Er zijn niet alleen updates voor de iPhone en iPad op komst, ook de AirPods en je Apple Watch krijgen meer functies.

→ Bekijk al het nieuws in ons WWDC-overzicht

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft watchOS 26 onthuld! Het is de grootste software-update van 2025 voor de Apple Watch, waarmee veel veranderingen naar de smartwatch komen. Apple voorziet watchOS 26 van een nieuwe naam, want het bedrijf slaat watchOS 12 over.

Met watchOS 26 ziet de Apple Watch er weer wat anders uit, omdat Apple een nieuwe interface voor het besturingssysteem heeft aangekondigd.

→ En zo ziet het eruit!

Apple heeft tijdens de WWDC van 2025 al verschillende nieuwe functies laten zien van iPadOS 26. En het lijkt erop dat de iPad hiermee steeds meer functionaliteit van de Mac gaat overnemen. Dit zijn naast de nieuwe look de interessantste nieuwe functies van iPadOS 26!

→ Je iPad wordt stukken beter met iPadOS 26!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met de komst van iOS 26 krijgt ook CarPlay een nieuw ontwerp. De zijbalk van het besturingssysteem krijgt de elementen van Liquid Glass, die we ook terugzien in iOS 26 en de andere softwareversies. Deze balk is transparant en heeft afgeronde hoeken. Dat geldt ook voor de widgets, die met iOS 26 voor het eerst beschikbaar zijn in CarPlay.

→ Maar er komen ook nieuwe functies aan!

De nieuwe look van iOS 26 is ontzettend mooi. Maar de officiële versie van iOS 26 komt pas in september. Toch is er een manier waarop je de bèta nu al kunt installeren. Wij vertellen je hoe!

→ Zo installeer je iOS 26 nu al!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ontwikkelaars kunnen inmiddels aan de slag met de eerste testversie van iOS 26, waarin een opvallende programmacode is ontdekt. Apple verwijst in de software naar een product, dat nog helemaal niet is uitgebracht.

→ Maar welk product is het dan?

Een aantal bèta-testers op Android melden dat WhatsApp een nieuwe functie met AI aan de app heeft toegevoegd, zo is te lezen in een bericht van WABetaInfo. Het gaat om een door AI aangestuurde functie die je een handje kan helpen met je ongelezen berichten in chats, groepen en kanalen.

→ Maar wat kun je er verder mee?

Meer iPhone-nieuws