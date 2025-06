Pas op: op deze populaire iPhones stopt WhatsApp vanaf 1 juni

Opletten als je nog een oudere iPhone gebruikt, want WhatsApp werkt sinds 1 juni niet meer op een aantal populaire iPhones. Om deze toestellen gaat het!

WhatsApp stopt op iPhones

Draait jouw iPhone nog niet op de nieuwste softwareversie? In dat geval is het waarschijnlijk tijd om te updaten, want WhatsApp werkt niet meer met een verouderde versie van iOS. Eerder kondigde Meta, het moederbedrijf achter WhatsApp, al aan dat de berichtendienst ondersteuning verliest op iPhones die nog op iOS 15.1 draaien. Dat zou oorspronkelijk op 5 mei gebeuren, maar deze datum werd uitgesteld naar 1 juni.

Met het uitstellen van de datum kregen gebruikers langer de tijd om hun iPhone te updaten óf om een nieuw toestel te halen. WhatsApp werkt sinds 1 juni niet meer op de iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus. Deze iPhones hebben geen ondersteuning meer voor de nieuwste softwareversies, want ze draaien nog op iOS 12.5.7. WhatsApp werkt alleen nog met iOS 15.1 of nieuwer, waardoor de berichtendienst niet meer beschikbaar is op deze populaire iPhones.

1 juni 2025

Heb jij nog één van deze iPhones? Dan kun je WhatsApp niet meer gebruiken. Gebruikers met deze toestellen krijgen sinds 1 juni een melding, die aangeeft dat voor WhatsApp iOS 15.1 of nieuwer nodig is. Voor gebruikers met een iPhone 6s of nieuwer is het belangrijk om bij te werken naar de nieuwste softwareversie. Die toestellen hebben wél ondersteuning voor iOS 15.1 of nieuwer.

Op oudere iPhones werkte WhatsApp al langer niet, maar daar komen nu dus de iPhone 5s, iPhone 6 en de iPhone 6 Plus bij. Het komt vaker voor dat applicaties niet meer werken op verouderde toestellen. Dat doen bedrijven om de beveiliging van deze apps op orde te houden. Vaak werken deze (beveiligings)functies met onderdelen die pas in iOS 15.1 of later zijn geïntroduceerd. Dit is waarschijnlijk de reden dat WhatsApp sinds 1 juni niet meer werkt op iPhones die nog draaien op iOS 12.5.7.

WhatsApp voor de iPad

Om WhatsApp te gebruiken is het belangrijk dat je iPhone op de nieuwste softwareversie draait. Je vindt updates op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Draait jouw iPhone op iOS 15.1 of nieuwer? In dat geval is er geen probleem en kun je WhatsApp ook na 1 juni nog blijven gebruiken. Als je iPhone draait op een verouderde softwareversie is dat helaas niet het geval.

Waar een aantal iPhones het sinds 1 juni zonder WhatsApp moeten doen, geldt dat niet voor de iPad. Meta heeft op 27 mei eindelijk een speciale versie van WhatsApp uitgebracht voor de tablet. Je kunt WhatsApp nu installeren op iPads die draaien op iOS 12 of nieuwer. Gebruik je WhatsApp liever op de iPhone, maar heeft jouw toestel geen ondersteuning meer voor de applicatie? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de iPhone 16 (Pro):