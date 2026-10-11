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Verrassend: dít gebeurt er als je jouw iPhone in aluminiumfolie wikkelt

Maurice Snijders
Maurice Snijders
11 oktober 2026, 13:30
2 min leestijd
Verrassend: dít gebeurt er als je jouw iPhone in aluminiumfolie wikkelt

Ben jij ook zo benieuwd wat er precies gebeurt als je een iPhone volledig in aluminiumfolie wikkelt? Je leest het in dit artikel.

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Je iPhone in aluminiumfolie

Misschien denk je dat er niets gebeurt wanneer je een iPhone in aluminiumfolie wikkelt, maar niets is minder waar. Wij namen de proef op de som door een iPhone volledig in twee lagen aluminiumfolie te wikkelen. Vervolgens probeerden we het toestel te bellen en er een sms naartoe te sturen.

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De oproep kwam echter niet binnen en ook het sms-bericht bereikte de ingepakte telefoon niet. Het toestel kon bovendien geen verbinding meer maken met het mobiele netwerk en met internet. Berichten die via internet werden verstuurd, kwamen pas binnen nadat de aluminiumfolie weer was verwijderd.

aluminiumfolie

De volledig ingepakte smartphone bleek ook problemen te hebben met wifi en bluetooth. Zelfs gps kan worden verstoord, omdat de telefoon daarvoor radiosignalen van satellieten nodig heeft. Je iPhone zelf blijft ondertussen gewoon werken en kan nog steeds apps openen die al op het toestel staan. Alleen functies waar een draadloze verbinding voor nodig is, vallen vrijwel allemaal weg.

Hier komt het door

Aluminium is elektrisch geleidend. Wanneer elektromagnetische golven het metaal raken, ontstaan er elektrische stromen in het aluminium. Daardoor wordt een deel van het signaal teruggekaatst en een ander deel sterk verzwakt. Wikkel je een telefoon volledig in geleidend materiaal, dan ontstaat er in feite een kleine kooi van Faraday. Dat principe wordt al lange tijd gebruikt om elektromagnetische signalen af te schermen.

Het experiment laat ook zien dat één velletje aluminiumfolie om je iPhone niet voldoende is. Hoe goed de afscherming werkt, hangt onder meer af van de dikte en van hoe volledig het toestel is afgesloten. Haal je de aluminiumfolie weer van je iPhone, dan komen de draadloze verbindingen weer terug. Er is dus geen sprake van permanente schade aan het toestel.

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