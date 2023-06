Sideloading zit niet in iOS 17 – maar komt het dan nog wel?

Eén van de verwachte functies in iOS 17 was het downloaden van apps zonder App Store, maar sideloading is toch nog niet mogelijk. Wanneer komt het dan wel?

Sideloading toch niet in iOS 17

Dit jaar komt iOS 17 naar je iPhone met als grootste updates de introductie van interactieve widgets en verbeteringen voor Berichten, FaceTime en Telefoon. Een grote verandering die juist niet werd aangekondigd is het downloaden van apps die niet in de App Store staan. En dat is opvallend, want volgens geruchten zou dit één van de grootste veranderingen in iOS 17 worden.

Met de release van de eerste testversie van iOS 17 is het duidelijk dat het nu nog niet mogelijk is om apps zonder App Store te downloaden. Dit wordt ook wel ‘sideloading‘ genoemd. Apple moet het beleid van de App Store wel aanpassen, omdat de Europese Unie een nieuwe wet heeft aangenomen. Volgens deze wet moeten grote bedrijven services en platformen openstellen voor derden. Dit is nog niet in de eerste bèta van iOS 17 gebeurt. Hoe gaat Apple dit dan oplossen?

Apple heeft weinig keuze door EU

De kans is groot dat sideloading alsnog wordt toegevoegd aan een latere (test)versie van iOS 17. Apple kan immers niet om de Europese wetgeving heen. Deze wetgeving gaf Apple twee keuzes: apps moeten van internet gedownload kunnen worden óf er moeten meer App Stores bijkomen op de iPhone, iPad en Mac. Apple kiest naar verwachting voor de eerste optie.

De ontwikkelaars kunnen straks dus apps aanbieden op internet, die vervolgens te downloaden zijn op iPhones en iPads. Apple verdient dan geen geld aan deze apps en ontwikkelaars hoeven geen geld aan Apple af te staan. Normaal moeten ontwikkelaars betalen om hun apps in de App Store te krijgen. Met sideloading in iOS 17 moet er een eerlijkere concurrentiepositie ontstaan voor app-ontwikkelaars.

WWDC 2023: Apple bevestigt wetgeving te volgen

Hoewel er tijdens de WWDC-keynote niks werd gezegd over sideloading of alternatieve App Stores in iOS 17, heeft een Apple-medewerker toch iets meer duidelijkheid gegeven. Craig Federighi, vice-president software-ontwikkeling, heeft in een interview op de WWDC bevestigt dat Apple de Europese wetgeving na zal leven.

Federighi heeft niet toegelicht wat dit precies betekent, maar de kans is groot dat sideloading inderdaad mogelijk wordt in iOS 17. Hoe Apple dit precies in gaat vullen is nog afwachten. Het is in ieder geval te verwachten dat het geen makkelijk proces wordt om een app van Safari te downloaden. Apple loopt dan namelijk inkomsten mis en wilt daarom zoveel mogelijk gebruikers bij de App Store houden.

iOS 17 verschijnt in september

Als sideloading inderdaad mogelijk wordt in iOS 17, dan zal Apple hier hoogstwaarschijnlijk weinig publieke aandacht aan geven. Het bedrijf staat niet achter de keuze en wordt gedwongen door de Europese wetgeving. De kans is dus groot dat het straks inderdaad mogelijk wordt om apps zonder App Store te installeren, maar het is nog maar de vraag hoe toegankelijk deze functie zal zijn.

Het is overigens nog wel even wachten op de officiële release van iOS 17, want de update verschijnt pas in september. Ben je benieuwd welke functies Apple in tegenstelling tot sideloading wél al heeft onthuld? Bekijk dan hier welke nieuwe features er met iOS 17 naar je iPhone komen. Check ook vooral even deze verborgen functies, waarover Apple juist helemaal niks heeft gezegd op de WWDC.

