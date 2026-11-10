De nieuwe Homepod mini 2 heeft problemen – dit is er aan de hand

Maurice Snijders
Maurice Snijders
10 november 2026, 15:25
2 min leestijd
De nieuwe Homepod mini 2 heeft problemen – dit is er aan de hand
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De nieuwe HomePod mini 2 is er nog maar net en sommige gebruikers lopen al tegen problemen aan – zo werkt een nieuwe functie niet naar behoren.

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De nieuwe Homepod mini 2 heeft problemen

Verschillende eigenaren hebben problemen gemeld en sommigen hebben hun HomePod mini 2 inmiddels zelfs alweer teruggebracht. Dit is wat er zoal aan de hand is.

HomePod mini 2 werkt niet goed samen met Mac

Een van de belangrijkste vernieuwingen van de HomePod mini 2 is dat je de speaker voortaan als standaardluidspreker voor je Mac kunt instellen. Dat kan met één HomePod mini 2, maar ook met twee exemplaren in stereo (zoals op de afbeelding hieronder). Hiervoor gebruikt Apple een permanente draadloze verbinding die ervoor moet zorgen dat het geluid zonder merkbare vertraging wordt afgespeeld.

mini 2

De functie is beschikbaar met HomePodOS 27.2 en vereist macOS 27.2. Daarnaast moet je Mac wifi 6E of nieuwer ondersteunen. Ook de tweede generatie van de gewone HomePod ondersteunt deze mogelijkheid. Toch gaat het bij verschillende gebruikers mis, omdat de optie om de permanente verbinding in te schakelen niet verschijnt. Dat gebeurt zelfs op Macs die aan alle technische voorwaarden voldoen.

Andere gebruikers krijgen de verbinding wel werkend, maar verliezen die zodra hun Mac uit de sluimerstand komt of opnieuw wordt opgestart. Soms is zelfs één notificatie voldoende om de geluidsuitvoer automatisch terug te zetten naar de ingebouwde speakers.

Wifi

Een mogelijke oorzaak van de problemen met de HomePod mini 2 is het gebruik van een 6 GHz wifi-netwerk. Een gebruiker ontdekte dat de permanente verbinding wel werkte nadat de HomePods waren overgeschakeld naar een netwerk dat uitsluitend 5 GHz gebruikt.

Of dit daadwerkelijk de oorzaak is van alle problemen, is op dit moment nog onduidelijk. Apple heeft vooralsnog geen officiële oplossing bekendgemaakt. Het is daarom afwachten of een software-update de verbindingsproblemen kan verhelpen. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

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Bron afbeelding: macrumors
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