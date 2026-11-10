Dit is de artiest van het jaar 2026 bij Apple Music

Apple Music heeft bekendgemaakt wie zich de artiest van het jaar 2026 mag noemen – die titel gaat nu voor het eerst naar een Britse zangeres.

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Artiest van het jaar 2026 bij Apple Music

de Britse zangeres die de afgelopen maanden razendsnel aan populariteit heeft gewonnen en zich volgens Apple Music artiest van het jaar 2026 mag noemen, heet Olivia Dean. Met haar muziek weet ze wereldwijd een steeds groter publiek te bereiken. Het is bovendien een bijzondere overwinning, want Dean is de eerste Britse artiest die deze prestigieuze titel van Apple Music ontvangt.

Olivia Dean

Volgens Apple Music heeft Olivia Dean een uitzonderlijk jaar achter de rug. Vooral haar tweede album (‘The Art of Loving’) heeft een belangrijke rol gespeeld bij haar doorbraak. Het album verscheen eind 2025, maar groeide in 2026 uit tot een groot succes. Een van de bekendste nummers van de winnende artiest is ‘Man I Need’. Dat liedje staat sinds de eerste verschijning op 29 augustus 2025 iedere dag in de Daily Top 100 van Apple Music.

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Prijs

Aan de titel van artiest van het jaar is een bijzondere prijs verbonden. Olivia Dean ontvangt een fysieke Apple Music Award. Die bestaat uit een speciaal ontworpen behuizing van aluminium, met daarin een op maat gemaakte Apple Silicon-chip die tussen twee gepolijste glasplaten is geplaatst. Apple wil daarmee de bijzondere prestaties van artiesten en de technologie achter Apple Music samenbrengen.

Apple Music prijst vooral de manier waarop artiest Olivia Dean haar muziek maakt. Haar nummers gaan vaak over liefde, vriendschap en persoonlijke verbinding. Daarbij combineert ze invloeden uit de soul en popmuziek van de jaren zestig met inspiratie van artiesten zoals Sade, Prince en Lauryn Hill.

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Niet alleen op Apple Music

Ook buiten Apple Music heeft Dean grote successen geboekt. Zo won ze een Grammy voor ‘Best New Artist’ en sleepte vier BRIT Awards in de wacht. Bovendien verkocht ze haar wereldtournee volledig uit. In Londen stond ze zelfs zes avonden achter elkaar voor een uitverkochte O2 Arena.

Apple Music heeft speciale afspeellijsten samengesteld met nummers en artiesten die het muzikale jaar 2026 hebben bepaald. Vorig jaar ging de titel naar Tyler, the Creator. Eerdere winnaars waren onder anderen Billie Eilish en Taylor Swift. Wil je nooit meer een Apple-nieuwtje missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!