Is de iPhone Duo een flop? Dit zeggen de cijfers

De iPhone Duo heeft een lastige start. Sinds de lancering duiken er steeds meer berichten op over kapotte schermen. Maar is de iPhone Duo daarmee een flop?

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Problemen met het scherm van de iPhone Duo

Kort nadat de eerste kopers hun iPhone Duo ontvingen, verschenen er op Reddit en Instagram foto’s van kapotte schermen. Sommige toestellen vertoonden al na een paar uur problemen. Het duurde dan ook niet lang voordat de naam ‘Crackgate’ opdook.

Volgens Apple gaat het om een productiefout die slechts een klein aantal toestellen treft. Maar er zijn meer zaken aan de hand. Zo meldde een gebruiker op Reddit dat Apple zijn kapotte iPhone Duo niet direct kon vervangen vanwege het grote aantal reparatieverzoeken. Hoeveel toestellen er uiteindelijk problemen hebben, is niet duidelijk.

Opvallend is dat de schade bij veel getroffen iPhones op dezelfde plek ontstaat. De scheuren verschijnen meestal aan de onderkant van het binnenste scherm, precies langs het scharnier waarmee je de telefoon open- en dichtklapt.

De iPhone Duo verkoopt verrassend goed

Ondanks alle negatieve berichten is de iPhone Duo geen flop, maar een behoorlijk verkoopsucces. De eerste voorraad is namelijk volledig uitverkocht. Kopers moeten inmiddels wachten op een nieuwe levering.

De verwachting is dat Apple in totaal zo’n 6 miljoen exemplaren van de iPhone Duo verkoopt. Dat is een indrukwekkend aantal, zeker voor een eerste opvouwbare iPhone.

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Wereldwijd worden dit jaar naar verwachting tussen de 20,2 en 26,8 miljoen opvouwbare smartphones geleverd. De iPhone Duo zou daarmee goed zijn voor ongeveer een kwart tot een derde van die markt.

iPhone Duo kopen

Gelukkig komen de problemen maar bij slechts een zeer klein aantal iPhone Duo’s voor. Dus als je van plan bent om de vouwbare iPhone te kopen hoef je je niet meteen zorgen te maken. Check dan voor de beste prijzen de aanbieders hieronder!

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