‘Apps zonder App Store installeren: kan straks alleen in Europa’

Dit jaar kan je waarschijnlijk zonder de App Store apps installeren op je iPhone en iPad, maar dit kan straks alleen in Europa. Wij leggen je uit waarom.

Vanaf iOS 17 apps zonder App Store installeren

Dit jaar komt iOS 17 naar je iPhone met als grootste update de lancering van alternatieve online App Stores. Het wordt in iOS 17 dan mogelijk om apps te downloaden die niet in de App Store staan, maar uit een andere online App Store komen. Dit wordt ook wel ‘sideloading’ genoemd. Op dit moment is het vrijwel alleen mogelijk om apps uit de App Store te installeren.

App-ontwikkelaars hoeven met deze nieuwe manier van apps downloaden geen percentage van hun inkomsten aan Apple meer af te staan. Normaal moeten ontwikkelaars betalen om hun apps in de App Store te krijgen. Maar de nieuwe functie om apps ook zonder App Store te installeren komt alleen naar Europa.

Nieuwe Europese wetgeving dwingt Apple

Apple moet het beleid van de App Store aanpassen, omdat de Europese Unie een nieuwe wet heeft aangenomen. Hierdoor moeten grote bedrijven services en platformen openstellen voor derden. Al jarenlang neemt de kritiek op Apple’s beleid in de App Store toe. De Verenigde Staten en de EU zijn daarom een aantal jaar geleden een onderzoek gestart naar de oneerlijke concurrentiepositie van Apple.

De Europese Unie heeft naar aanleiding van dit onderzoek bepaald dat Apple het beleid aan moet passen, om zo een eerlijkere concurrentiepositie te creëren voor app-ontwikkelaars. Deze ontwikkelaars kunnen straks dus apps aanbieden op internet, die vervolgens te downloaden zijn op iPhones en iPads. Apple verdient dan geen geld aan deze apps en ontwikkelaars hoeven geen geld aan Apple af te staan.

Apps downloaden van internet heeft voor- én nadelen

Goed nieuws dus voor (kleinere) appontwikkelaars, maar wat betekent dit voor jou als gebruiker? Je hebt straks in ieder geval de keuze uit véél meer apps dan tot nu toe het geval was. Nu bepaalt Apple immers welke apps in de App Store verschijnen en welke apps je kan downloaden op je iPhone of iPad. Dit is straks niet meer het geval, waardoor je zelf beslist welke apps je wilt installeren.

Hier schuilt echter ook het gevaar, want door de enorme toename aan apps op internet is er weinig tot geen toezicht meer. Nu ben je er vrij zeker van dat de apps in de App Store veilig zijn, maar dit verandert straks met de komst van sideloading. Wees dus extra oplettend als je een app installeert van Safari, want Apple heeft deze software niet gecontroleerd.

Alleen in Europa apps installeren zonder App Store

Een Amerikaanse rechter heeft Apple recent nog gelijk gegeven bij een rechtszaak over de App Store. Epic Games spande een rechtszaak aan om de tarieven in de App Store te omzeilen, maar dit was volgens de rechter niet toegestaan. Het lijkt er daarom niet op dat het binnenkort mogelijk wordt om apps van internet te downloaden in de VS.

