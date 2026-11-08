Zien: de Mactini is verreweg de kleinste MacBook die ooit is gefabriceerd

De Mactini is enorm klein, maar bestaat echt. Een Amerikaanse ontwikkelaar bouwde deze bizarre MacBook uit een oude BBC-sketch na.

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De Mactini is de kleinste MacBook ooit

De Mactini komt oorspronkelijk uit de ‘Peter Serafinowicz Show’, een Britse comedyserie. In een sketch uit 2008 werd de laptop gepresenteerd als een absurd kleine versie van de MacBook. De grap was een parodie op het feit dat Apple destijds volop bezig was met het steeds dunner, kleiner en eenvoudiger maken van zijn producten.

De Mactini uit de sketch was zelfs kleiner dan een luciferdoosje en had maar één knop. Inmiddels is de grap dus werkelijkheid geworden, dankzij de Amerikaanse softwareontwikkelaar en hardwareknutselaar Tucker Osman.

Dit zit erin

Osman besloot de minuscule laptop daadwerkelijk te bouwen. Daarbij liep hij wel tegen problemen aan. Zo wilde hij aanvankelijk het scherm van een iPod gebruiken, maar de aansluiting daarvan bleek niet geschikt. Uiteindelijk koos hij voor een piepklein scherm van 1,69 inch. De backlight van het oorspronkelijke iPod-scherm kreeg overigens alsnog een functie. Die wordt gebruikt om het Mactini-logo aan de achterkant te laten oplichten.

Verder zit er een RP2350-microprocessor in op een Waveshare-bord. Het 1,69-inch scherm wordt aangestuurd via direct memory access en het resultaat lijkt opvallend veel op de Mactini uit de oorspronkelijke sketch.

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Net als het fictieve voorbeeld heeft de echte Mactini ook maar één knop. Toch kun je er daadwerkelijk mee typen. Elk teken heeft namelijk een eigen tikpatroon. Door de knop in verschillende ritmes en combinaties in te drukken, kun je de bijbehorende letters invoeren. Het doet daardoor een beetje denken aan morsecode. Uiteraard is het niet bepaald de meest praktische manier om een bericht te schrijven. Of de Mactini ooit daadwerkelijk te koop komt, is twijfelachtig. Maar het is wel leuk en zonder meer de kleinste ‘MacBook’ ooit.

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