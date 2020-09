Apple blijft zijn privacyregels aanscherpen en de gevolgen zijn daar nu van te merken. NLProfiel, een samenwerking tussen mediabedrijven om gebruikersdata te delen, is gedwongen te stoppen door wijzigingen in het cookiebeleid van Apple en Google.

NLProfiel stopt door cookiebeleid van Apple en Google

De bekende mediabedrijven DPG Media, Mediahuis en RTL Nederland waren onlangs een samenwerking gestart onder de naam NLProfiel. Het samenwerkingsverband heeft als doel om gebruikersdata met elkaar te delen. Op basis daarvan kunnen zij namelijk doelgerichter adverteren. De pilotfase van de samenwerking krijgt echter geen vervolg, schrijft NLProfiel op zijn website.

De reden hiervoor is dat grote techbedrijven als Apple en Google hun cookiebeleid hebben aangepast. Het toepassen van cookies werd al beperkt in Safari en Firefox, en inmiddels gaat ook Google Chrome cookies beperken met ingang van 2021.

Dat maakt het voor NLProfiel heel moeilijk om nog gebruikersdata te verzamelen en te delen. NLProfiel houdt hierbij ook rekening met de aankomende privacymaatregelen in iOS 14. Daardoor is NLProfiel naar eigen zeggen geen duurzaam model meer. Het samenwerkingsverband houdt dan ook per eind oktober op met bestaan.

Privacy-features in iOS 14 maken het adverteerders moeilijk

iOS 14 brengt heel wat nieuwe privacyfeatures met zich mee. App-makers moeten bijvoorbeeld vanaf iOS 14 transparanter zijn over het opslaan van gebruikersgegevens. iOS 14 voegt dan ook een speciaal App Privacy-scherm toe, waarmee je kunt zien welke gegevens niet naar jou herleidbaar zijn.

De privacyregels van iOS 14 zijn behoorlijk controversieel voor veel adverteerders en app-makers. Daarom heeft Apple vorige week aangekondigd dat een privacyfeature van iOS 14 wordt vertraagd, om ontwikkelaars wat meer tijd te geven om zich erop aan te passen.

De feature verplicht ontwikkelaars om gebruikers toestemming te vragen om gegevens te verzamelen en gebruikers te traceren over verschillende apps en websites op hun iPhone. Deze functie komt er nog steeds, maar wordt uitgesteld tot het begin van volgend jaar.

Eerder waarschuwde Facebook al dat iOS 14 desastreuze gevolgen zal hebben voor de advertentie-industrie. Adverteerders zouden namelijk zo’n vijftig procent minder omzet maken met de komst van de iOS-update. Benieuwd wat iOS 14 nog meer doet met privacy? In ons overzichtsartikel zetten we alle iOS 14-privacyfuncties op een rijtje.

