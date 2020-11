Naast de MagSafe-oplader die tegelijk met de iPhone 12 (Pro) verscheen, heeft het bedrijf ook de MagSafe Duo-oplader voor ons in petto. De release lijkt dichterbij dan gedacht.

MagSafe Duo release lijkt aanstaande

Hoewel de MagSafe-lader al een tijdje beschikbaar is, wachten we nog op de Duo-lader. Zoals de naam al doet vermoeden kun je hier twee apparaten tegelijk opladen: een iPhone en Apple Watch. Vooralsnog heeft Apple gezegd dat de Duo ‘op een later moment’ verkrijgbaar komt.

Maar dat moment lijkt nu dichterbij te zijn dan gedacht. MacRumors schrijft dat Apple in Korea goedkeuring heeft gekregen om de lader te verkopen: een verplichte stap om elektronica in de schappen te krijgen. Meestal vraagt Apple deze goedkeuring vlak voor de release van een product aan, om zo het uitlekken van informatie te beperken.

Dat maakt het goed mogelijk dat de Duo-oplader in de buurt van het laatste Apple-event van 2020 in de verkoop gaat. Op 10 november zal Apple onder meer de eerste Apple Silicon-MacBook aankondigen. Als de Apple Store dan weer terug online komt, is het geen gek idee als deze nieuwe draadloze oplader ook beschikbaar is. De prijs is nog niet bekend.

Eindelijk draadloze opladers van Apple

Met de komst van MagSafe heeft Apple eindelijk zijn eigen draadloze oplader. Deze maakt gebruik van de magnetische aansluiting op de achterkant van de iPhone 12-modellen. Wil je meer weten over MagSafe? Check dan onze MagSafe FAQ waarin we antwoord geven op veelgestelde vragen over deze nieuwe Apple-aansluiting.

Eerder deze week bleken eigenaren van de MagSafe-lader problemen te hebben met het verkleuren van de witte oplader. Dit zou mogelijk door hitte komen, al is het nog niet duidelijk hoeveel mensen hier last van hebben.