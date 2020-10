MagSafe is één van de meest interessante nieuwe iPhone 12-functies, maar wat is het precies en wat kun je ermee? iPhoned geeft antwoord.

MagSafe FAQ: wat is MagSafe en meer

Met MagSafe brengt Apple een interessante nieuwe functie naar de iPhone, die vooral bedoeld is om opladers en accessoires beter met de smartphone samen te laten werken. In dit artikel geven we antwoord op zes veelgestelde vragen over MagSafe.

1. Wat is MagSafe?

MagSafe is een nieuwe magnetische aansluiting in de iPhone 12-modellen. In de behuizing van de iPhone zit een cirkelvormige magneet, die je stevig kunt bevestigen met accessoires die een soortgelijke cirkelvormige magneet hebben. Zo klik je hoesjes bijvoorbeeld vast aan de iPhone, of bevestig je de ‘MagSafe oplader’ om draadloos opladen te verbeteren.

2. Waar komt de term ‘MagSafe’ vandaan?

Het is niet de eerste keer dat Apple de term MagSafe gebruikt: Mac-liefhebbers kennen de term van de MacBooks tot aan 2016. MagSafe was destijds de benaming voor de adapter, die je met een magneet aan de MacBook vast kon klikken. Bleef je kabel per ongeluk echter achter steken, dan schoot de magneet los en viel niet je MacBook op de grond. Met de overstap naar usb-c is MagSafe op de Mac helaas verdwenen.

3. Wat zijn de oplaadvoordelen van MagSafe?

Als je smartphones draadloos oplaadt is de oplaadsnelheid afhankelijk van de manier waarop je het toestel op een draadloze lader legt. Het is belangrijk dat de oplader goed op de oplaadbare accu ligt, maar dat is soms lastig te bepalen.

Met MagSafe is dat verleden tijd: de magnetische aansluiting klikt precies op de goede manier vast op de lader, zodat je volgens Apple tot twee keer sneller draadloos kunt laden.

4. Welke iPhones ondersteunen MagSafe?

Omdat er een speciale magneet in de iPhone geplaatst moet worden, kunnen oudere iPhones geen gebruik maken van MagSafe. Vooralsnog ondersteunen alleen de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max deze aansluiting. Maar ga er maar vanuit dat alle toekomstige iPhones dit ook zullen gaan doen.

5. Wat voor accessoires werken met MagSafe?

De MagSafe-aansluiting biedt mogelijkheden voor nieuwe accessoires. Niet alleen opladers, maar ook hoesjes kunnen zo gemakkelijker en steviger aan een iPhone bevestigd worden. Daarnaast worden er hele nieuwe dingen mogelijk. Zo is er al een kleine kaartenhouder onthuld die je op de achterkant van je iPhone kunt ‘plakken’ en komt er later dit jaar een speciaal MagSafe-hoesje uit die je iPhone volledig bedekt en enkel ruimte vrijlaat voor een klok.

Het handige is dat de magneet zo sterk is dat je meerdere MagSafe-producten op elkaar kunt plakken. Een iPhone 12 met een MagSafe-hoesje en daarop een MagSafe kaarthouder bijvoorbeeld.

6. Wat betekent dit voor toekomstige iPhone-accessoires?

Tijdens het iPhone 12-event heeft Apple al gezegd dat MagSafe ook beschikbaar komt voor externe accessoiremakers. Belkin zou al bezig zijn met producten die MagSafe ondersteunen. Reken er dus maar op dat we de komende maanden en jaren tal van accessoires gaan zien die hun voordeel doen met deze nieuwe aansluiting.