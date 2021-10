Apple legt uit waarom de MacBook Pro geen aanraakscherm krijgt

Het blijft een van de meest gestelde vragen over de MacBook Pro: waarom heeft de laptop geen touchscreen? Een paar Apple-leidinggevenden leggen het uit.

Nee, de MacBook Pro krijgt geen touchscreen

Veel moderne laptops hebben een aanraakscherm. Zo’n touchscreen tovert een laptop om in een soort tablet met een toetsenbord. Het kan erg prettig zijn om je content met je vingers te kunnen aanraken. In bepaalde programma’s, zoals Photoshop en InDesign, voegt een aanraakscherm heel veel functionaliteit toe. Waarom heeft de MacBook Pro dan nog steeds een regulier display?

In een interview met The Wall Street Journal leggen een aantal Apple-leidinggevenden uit wat de gedachte is achter het scherm van de MacBook Pro. “We maken ‘s werelds beste computer met een aanraakscherm in de vorm van de iPad,” aldus de leidinggevenden. “De Mac is geoptimaliseerd voor indirecte input, we zien geen reden om daar iets aan te veranderen.”

Heb jij hoop voor een touchscreen-Macbook? Die kun je dus beter laten varen. Zeker nu de Touch Bar ook verdwenen is uit de nieuwste Apple-laptops. Wie weet ziet Apple in de toekomst tóch toegevoegde waarde in een aanraakscherm, maar dat zal dan nog wel even duren.

Waar blijft Face ID?

Ook de beveiliging van de MacBook Pro is regelmatig een gespreksonderwerp in de wandelgangen. Apple is met de iPhone overgestapt van Touch ID naar Face ID. Met Face ID ontgrendelen gebruikers hun apparaat door er enkel naar te kijken. De gezichtsherkenning is inmiddels ook te vinden op de iPad Pro.

Dus, waar blijft Face ID op de MacBook Pro? Volgens de Apple-leidinggevenden is Touch ID op een laptop logischer dan gezichtsherkenning. “Je vingers bevinden zich toch al op het toetsenbord, dus een vingerafdrukscanner ligt voor de hand”.

Tot slot hebben de leidinggevenden nog iets te zeggen over het handmatig upgraden van bepaalde onderdelen, zoals het werkgeheugen. “De zogenoemde uniforme geheugenarchitectuur is een van de redenen voor de snelle prestaties van de MacBook Pro”. Het los implementeren van vervangbare onderdelen zouden de snelheid van de laptop niet ten goede komen. Tenminste, dat zegt Apple.

