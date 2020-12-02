MacBook Air refurbished kopen: gebruik eerst onze prijsvergelijker

Wil jij de MacBook Air refurbished kopen? Dan had je niet op een nog betere pagina terecht kunnen komen. Hier vind je namelijk onze prijsvergelijker. Daarmee zie je in één oogopslag waar deze het goedkoopst te verkrijgen zijn. Zo bespaar je zelfs nog meer op je aankopen.

Naast de prijsvergelijker vind je hier ook wat basisinformatie over je aankopen.

Voor wie is de MacBook Air refurbished het meest geschikt?

De MacBook Air refurbished is een slanke maar krachtige laptop met een vorige eigenaar. Daardoor is hij een stuk goedkoper te krijgen, terwijl je wel gegarandeerd bent van een bepaalde kwaliteit. Refurbished MacBooks zijn namelijk altijd 100 procent functioneel en vrij van virussen, malware en dergelijke.

De MacBook Air refurbished is dus heel geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een laptop van hoge kwaliteit, maar daar niet de hoofdprijs voor willen betalen. Dat het product een vorige eigenaar heeft gehad, vind je daarbij niet zo erg.

Is refurbished dan niet gewoon hetzelfde als tweedehands?

Deze termen zijn inderdaad makkelijk met elkaar te verwarren, maar tweedehands is toch heel anders dan refurbished. Ook al spreken we in beide gevallen wel van een vorige eigenaar.

Als je op Marktplaats iets tweedehands koopt, heb je geen kopersbescherming. Je krijgt dus geen garantie, geen aankoopbewijs, je weet niet of er met je product gerommeld is, etc.

Bij refurbished is dat heel anders. Je koopt jouw MacBook Air refurbished namelijk in een echte winkel waar je dus gewoon een bonnetje krijgt van je aankoop. Daarbij hoort minimaal 2 jaar garantie, een retourbeleid en zelfs een 30 dagen niet goed geld terug periode.

Bovendien is het product helemaal gecontroleerd, schoongemaakt en gerepareerd. Alle onderdelen functioneren dus naar behoren en softwarematig is alles in topconditie.

Dat krijg je bij tweedehands producten allemaal niet.

Hoe werkt de prijsvergelijker?

In de prijsvergelijker zie je altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan staan. Als je dus alleen geïnteresseerd bent in de laagste prijs, dan zit je goed.

Mocht je nog interesse hebben in andere zaken, denk aan de staat van het uiterlijk (krasjes e.d.), opslagcapaciteit en meer, dan kun je de filteropties gebruiken.

Als je eenmaal de beste deal gevonden hebt, dan klik je op de aanbieding. Je komt dan automatisch op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht.

Daar bestel je de refurbished MacBook Air zoals je gewend bent.