Met de komst van de nieuwe MacBook Air breekt een nieuw hoofdstuk aan voor de Mac. Hoe goed presteert de Air met de gloednieuwe M1-chip en welke verbeteringen zijn er nog meer? Je leest het in deze review.

Review van de MacBook Air met M1-chip

De aankondiging van de eerste Macs met Apple Silicon kwam vorige maand niet als een verrassing, maar werd wel met veel enthousiasme ontvangen. Net als bij de iPhone en iPad, die beschikken over een A-chip van Apple, maakt het bedrijf nu ook zelf de chips voor de Mac(Book). Hierdoor is het bedrijf niet meer afhankelijk van Intel, die voorheen voor de processors in Apple-computers zorgde.

Het eerste resultaat van deze grote overstap is de M1-chip, die standaard in de nieuwe MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini zit. De nieuwe chip brengt veel veranderingen met zich mee en hoewel we niet al te veel op de zaken vooruit willen lopen, pakken ze erg goed uit. We hebben de nieuwe MacBook Air (met M1-chip) getest en in deze review lees je onze ervaringen.

M1-chip is enorm krachtig en efficiënt

Door de M1-chip gaat de MacBook Air er op twee zaken flink op vooruit: de prestaties en accuduur. Dit merk je in de praktijk dan ook meteen, want de laptop is heel erg snel en vliegt door de software heen. Dankzij de M1-chip starten apps enorm vlot op (met name die van Apple zelf) en je hoeft nauwelijks te wachten tot een applicatie klaar voor gebruik is.

Ondanks dat ontwikkelaars hun apps moeten aanpassen voor de M1-chip, betekent dit niet dat alle bestaande Mac-applicaties niet goed werken. Apple heeft hiervoor Rosetta ontwikkeld, een stukje software dat ervoor zorgt dat apps die voor Intel-chips zijn gemaakt toch goed werken.

Dat is gelukkig echt zo; tijdens de testperiode werkten al onze favoriete Mac-apps prima. Rosetta wordt één keer geïnstalleerd op je nieuwe MacBook (bij ons gebeurde dit na het downloaden van Slack) en daarna hoef je er eigenlijk niet meer naar om te kijken. Apps als Telegram, Pixelmator, Google Chrome en iA Writer draaien allemaal als een zonnetje en al met al is dit dus een technisch knappe prestatie van Apple. Je merkt alleen dat de ‘Intel-apps’ iets meer tijd nodig hebben om op te starten, maar storend is dit niet.

Een kleine, maar hele toffe bijkomstigheid van de M1-chip is dat de MacBook Air heel snel uit de slaapstand opstart. Klap je de laptop dicht en ga je bijvoorbeeld even lunchen, dan zijn al je apps meteen klaar voor gebruik als je het scherm weer openklapt. Normaal gesproken duurt het een paar seconden voordat je Mac weer ‘wakker’ is en dat scheelt nu dus tijd.

Ook de accuduur van de nieuwe MacBook Air is dankzij de M1-chip indrukwekkend. De laptop is efficiënter dan zijn voorganger en gaat op een volle lading bijna een hele werkdag mee. Verder is de laptop muisstil: hij heeft geen ventilator en wordt bovendien niet warm, ook als je veel zwaardere apps tegelijk gebruikt.

Design is (helaas) ongewijzigd

Onder de motorkap is dus veel veranderd, maar opvallend (en vooral jammer) genoeg zie je daar aan de buitenkant helemaal niets van. De nieuwe MacBook Air ziet er exact hetzelfde uit als zijn voorganger en dat is een beetje teleurstellend, want door de grote vernieuwingen van de M1-chip was dit misschien wel het perfecte moment geweest om het uiterlijk iets aan te passen.

Een echt minpunt is het overigens niet. De MacBook Air oogt nog steeds strak en simplistisch. Hij is niet zwaar en heeft een heel mooi Retina-scherm. De randen rondom het display zijn anno 2020 misschien een beetje dik, maar daar kunnen we mee leven. Ook zijn we blij met het Magic Keyboard, dat eerder dit jaar met de MacBook Air (2020) terugkeerde. Het tikt simpelweg stukken fijner, is minder kwetsbaar en op de lange termijn betrouwbaarder.

Het is overigens niet zo dat Apple helemaal geen veranderingen aan de buitenkant heeft doorgevoerd. Aan de bovenkant van het toetsenbord zitten nu ook knopjes om Spotlight, Niet Storen en Dictafoon te gebruiken. Dit is op zich handig, maar we hebben ze tijdens onze testperiode niet vaak gebruikt.

Daarnaast zijn we niet onder de indruk van de FaceTime-camera, die juist in deze periode zo belangrijk is. De 720p-resolutie is laag en zorgt voor middelmatige beelden. Verder is het belangrijk om te weten dat de MacBook Air maar twee usb-c-poorten heeft. Ook de duurdere MacBook Pro moet het overigens doen met dezelfde beperkte hoeveelheid aansluitingen.

Big Sur is gemaakt voor M1

De M1-MacBook Air draait op macOS Big Sur en daardoor kun je meteen profiteren van de verbeteringen die deze update te bieden heeft. Denk aan het nieuwe design, dat meer in lijn ligt met het uiterlijk van iOS en iPadOS. Ook tof is het Bedieningspaneel, waar allerlei veelgebruikte opties bij elkaar worden gebracht.

Misschien nog wel belangrijker is dat Big Sur volledig is geoptimaliseerd voor Macs met een M1-chip. Hierdoor starten apps sneller en – zoals we eerder beschreven – ontwaakt je Mac direct als je ‘m openklapt. Het draaien van iOS- en iPad-apps (waarover zometeen meer) werkt bovendien alleen op Apple-computers met de nieuwe chip.

Wil je meer weten over de update? We hebben een uitgebreide review van macOS Big Sur geschreven waarin we alles over de verbeteringen vertellen. De update is voor vrijwel alle recente Macs beschikbaar.

iOS- en iPad-apps op de Mac is matig

Door de M1-chip heeft Apple een andere, grote vernieuwing doorgevoerd: het draaien van iOS- en iPad-apps. Dat klinkt echter interessanter dan dat het op dit moment is. Veel ontwikkelaars hebben ervoor gekozen hun apps niet beschikbaar te maken op macOS en dit betekent dat het aanbod karig is.

Populaire apps van bijvoorbeeld Facebook, Google en Instagram zijn niet aanwezig en ook de applicaties van bijna alle streamingdiensten ontbreken. Je zoekt naar iOS- en iPad-apps door de Mac App Store in te duiken en na een zoekopdracht op het ‘iPad- en iPhone-apps’-knopje te tikken, maar de resultaten zijn vaak teleurstellend.

Er zijn uitzonderingen: de iPad-app van Pathé Thuis werkt bijvoorbeeld prima en ziet er goed uit. De populaire game Among Us kun je ook downloaden en is speelbaar, maar je zit dan wel vast aan de touchscreenbesturing van de iPad-versie, en die werkt op de Mac gewoon niet zo goed.

Al met al is het vooral leuk om te kijken welke iOS/iPadOS-apps op dit moment werken op de MacBook, maar niet meer dan dat. Daar kan natuurlijk nog wel verandering in komen, zodra ontwikkelaars hun apps beschikbaar maken op de Mac-app.

Conclusie MacBook Air (met M1-chip) review

Hoewel je het aan de buitenkant niet ziet, doet Apple met de MacBook een heleboel nieuw. De M1-chip maakt de verwachtingen waar en zorgt ervoor dat de Air aanvoelt als een MacBook Pro, en dat komt vooral door de uitstekende prestaties. Daarnaast is de accuduur erg goed, het design netjes en we vinden het fijn dat de laptop zo stil is.

Al met al is het moeilijk om niet onder de indruk te zijn van de nieuwe MacBook Air. Apple luidt met de nieuwe M1-chip een nieuw tijdperk in voor de Mac en die is wat ons betreft nu al geslaagd.

