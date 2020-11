De eerste reviews van de MacBooks met Apples eigen M1-chip zijn binnen. Internationale media zijn alvast met de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro aan de slag gegaan. In deze round-up zetten we hun bevindingen op een rij.

Lees verder na de advertentie.

MacBooks met M1-chip review round-up

Apple kondigde op 10 november de eerste Macs met een M1-chip aan. De meeste aandacht ging uit naar de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro. Dit zijn de eerste laptops die Apple van een eigen processor voorziet. De internationale media zijn bijzonder positief over de nieuwe MacBooks.

Macbook Air

De MacBook Air heeft door de M1-chip wat betreft prestaties een enorme sprong gemaakt. De notebook is volgens Apple drie keer zo snel als vergelijkbare Windows-laptops. Bovendien is de accuduur er ook flink op vooruitgegaan. Apple claimt dat de nieuwe Air 18 uur meegaat op een enkele lading. Bovendien heeft dit model geen ventilator, waardoor hij volledig geruisloos is. Dit zeggen de media.

The Verge

The Verge valt maar met de deur in huis: de nieuwe MacBook Air is “een triomf”. De website geeft de laptop het cijfer 9,5. Vooral de snelheid krijgt veel lof. De MacBook Air is niet langer alleen geschikt voor alledaagse taken, maar kan ook prima uit de voeten met zwaardere programma’s als Photoshop.

Zelfs als je software gebruikt die nog niet is geoptimaliseerd voor de M1-chip doet de nieuwe Air het prima. Het ontbreken van een ventilator blijkt geen probleem. “Zelfs als ik de machine zwaar belastte, werd hij nooit meer dan een klein beetje warm.”

De reviewer heeft ook een paar kritiekpuntjes. Zo is de webcam nog steeds ondermaats. En het is leuk dat je nu iPad-apps op je Mac kunt draaien, maar dat werkt eigenlijk niet zo best.

→ Lees de volledige review op The Verge

Engadget

Engadget noemt de nieuwe MacBook Air “verbluffend snel”. Als je de laptop gebruikt lijkt het volgens de reviewer alsof je een iPad in handen hebt. Programma’s starten net zo snel op als op Apples tablets. Zelfs gamen is nu eindelijk een optie voor kopers van de nieuwe Air.

De reviewer gaat nog een stapje verder. “Als je de nieuwe MacBook Air gebruikt, is het alsof je een nieuwe wereld binnenstapt waarin je meer mag verwachten van superlichte laptops.” Dat Apple hardware en software nu volledig op elkaar afstemt, zorgt voor een strakke, gepolijste ervaring.

→ Lees de volledige review op Engadget

iMore

Ook iMore heeft veel lof voor de nieuwe MacBook Air. De website roemt vooral de stille werking. Hoewel de reviewer het goedkoopste model in handen had, was hij verder zeer onder de indruk van de prestaties. Ook roemt hij het toetsenbord, dat prettig tikt en betrouwbaarder lijkt dan de butterfly-toetsenborden die Apple tot vorig jaar gebruikte.

“Stil maar dodelijk”, zo vat iMore de nieuwe MacBook Air uiteindelijk samen. Wel vindt ook deze reviewer dat de webcam ondermaats is voor een laptop die verder zo weinig steken laat vallen. Daarnaast vindt hij het jammer dat Apple niets heeft veranderd aan het uiterlijk van de Air.

→ Lees de volledige review op iMore

MacBook Pro

In de tweede helft van onze MacBooks met M1-chip review round-up gaan we het hebben over de MacBook Pro. Voorheen had de Pro altijd een snellere processor dan de MacBook Air. Dat is niet meer zo. De Pro gebruikt nu dezelfde M1-chip als de Air. Omdat de Pro over een ventilator beschikt, zou hij de maximale snelheid wel langer vast kunnen houden. Verder heeft het scherm van de Pro een hogere maximale helderheid en beschikt de laptop over de even beroemde als beruchte Touch Bar. Dit vinden de media.

Apple Insider

Wat Engadget schreef over de MacBook Air, schrijft Apple Insider over de MacBook Pro: het is alsof je een iPad gebruikt. “Alles gaat rap en reageert snel. Als je de MacBook Pro opent, is de machine direct klaar voor gebruik.”

De reviewer roemt het werk dat Apple heeft verzet om bestaande software op de M1-chip te laten draaien. Je hebt het nauwelijks door als programma’s eigenlijk bedoeld zijn voor laptops met een Intel-chip.

Hoewel de MacBook Pro dus over een ventilator beschikt, heeft de laptop die voor de meeste karweitjes niet eens nodig. De laptop is volgens Apple Insider veel koeler en stiller dan zijn voorganger. Pas als je de M1-chip langere tijd zwaar belast, begint de ventilator zachtjes te draaien.

Apple Insider roemt verder de accuduur van de MacBook Pro, maar is ook weer kritisch over de webcam. Apple heeft de kwaliteit wel iets kunnen opkrikken met software, maar de website hoopt op meer verbetering in de toekomst.

→ Lees de volledige review op Apple Insider

TechCrunch

“Ja, de MacBook Pro is snel, maar het is de accuduur die je omver blaast.” Dat is hoe TechCrunch de nieuwe Pro samenvat. De website vreest voor de toekomst van Intel nu Apple met zijn M1-chip de concurrentie voorbijstreeft. Apps starten volgens de website zo snel op dat ze al verschijnen voor je vinger het trackpad heeft verlaten.

Ook TechCrunch maakt de vergelijking met een iPad. Wel functioneren apps die voor de tablet zijn ontworpen slecht op de MacBook Pro. Niettemin noemt de website Apples M1 “de toekomst van processor-ontwerpen”. Zelfs tijdens langdurige belasting werd de chip nooit zo warm dat hij snelheid in moest leveren.

→ Lees de volledige review op TechCrunch

The Verge

We sluiten deze round-up af op dezelfde website als waar we hem begonnen. Ook over de MacBook Pro is The Verge enthousiast. Toch krijgt deze laptop “slechts” een 8,5. Dat komt vooral omdat de voordelen ten opzichte van een MacBook Air vrij beperkt zijn. Ja, de Pro houdt zijn snelheid langer vast onder zware belasting, maar de meeste gebruikers zullen daar niet zoveel van merken.

“De nieuwe MacBook Pro is een MacBook Air met een ventilator”, zo luidt de conclusie van de reviewer. Hij is verder geen fan van de Touch Bar. Of de Pro zijn meerprijs van ongeveer 300 euro ten opzichte van de Air toch waard is? “Het antwoord daarop is een klinkend… misschien.”

→ Lees de volledige review op The Verge

Over de nieuwe MacBooks

Dat was onze round-up van de reviews over de nieuwe MacBooks met M1-chip! De nieuwe MacBook Air en MacBook Pro zijn vanaf vandaag verkrijgbaar. Online lopen de levertijden al een beetje op, maar in sommige Apple Stores kun je de laptops nog gewoon direct kopen. Twijfel je tussen Air en Pro? Lees dan onze artikelen over de MacBook Air en MacBook Pro.