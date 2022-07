Hoeveel gaat de iPhone 14 kosten? (iPhone-nieuws #29)

Goed en slecht nieuws over de iPhone 14-prijzen en verse updates. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Medio september verschijnt de iPhone 14. In aanloop naar de onthulling van het belangrijkste Apple-product van het jaar vragen mensen zich vooral af hoe duur het toestel wordt. Een Apple-insider claimt het antwoord te hebben en er is zowel positief als negatief nieuws.

Te beginnen met het goede nieuws. De iPhone 14 kost volgens LeaksApplePro 909 euro: net zo duur als de iPhone 13. Ga je voor de Pro-versie? Dan zou je volgens de insider maar liefst 1259 euro moeten neertellen. Dat is 100 euro meer dan de iPhone 13 Pro kost.

Apple bracht afgelopen week meerdere software-updates uit. Met iOS 15.6 en iPadOS 15.6 krijgen je iPhone en iPad er helaas geen nieuwe functies bij, maar vanwege de veiligheid kun je de updates beter wel zo snel mogelijk downloaden.

Hetzelfde geldt voor watchOS 8.7. De Apple Watch-update is er voor de stabiliteit, maar niet voor de nieuwe functies. macOS 12.5 (Monterrey) repareert dan weer diverse fouten in de software.

De nieuwe MacBook Air 2022 brengt de grootste veranderingen voor het model sinds 2010. Maar is hij echt de meerprijs van € 390 ten opzichte van zijn voorganger waard?

Dat ligt er vooral aan waar je hem voor wilt gebruiken. Voor de meeste mensen is de MacBook Air 2022 goed genoeg, maar dit geldt niet voor alle professionals. Je leest er alles over in de review.

De iPhone 13 mini is het broertje van de iPhone 13. Qua formaat is hij dus kleiner, maar niet qua specificaties. De twee zijn namelijk even krachtig. Momenteel is de iPhone 13 mini extra voordelig verkrijgbaar.

De laagste prijs vind je momenteel bij Belsimpel. Hier betaal je voor een losse iPhone 13 mini slechts 726 euro. Uiteraard kun je het toestel ook in combinatie met een abonnement op de kop tikken.

Dé Android-telefoon van het moment is zonder twijfel de Nothing Phone (1). Alhoewel het toestel zelf geen uitblinker is – zoals je in de review van onze collega’s bij Android Planet leest – is het uiterlijk wel opvallend. De minimalistische achterkant kan namelijk lichtgeven.

Dankzij een nieuwe sticker van dbrand kun je jouw iPhone 13 heel simpel het uiterlijk van de eerste Nothing-telefoon meegeven. Het ziet er heel realistisch uit, al heb je natuurlijk geen echte ledjes op de sticker zitten.

Het is nog even wachten voordat iOS 16 echt uitgebracht wordt, maar we kunnen je al wel vertellen dat ook je AirPods nieuwe features gaan krijgen.

Er komt onder andere een nieuwe functie voor ruimtelijke audio bij en het wordt makkelijker om de instellingen van je AirPods te bekijken en aan te passen.

Er komt een goedkoper Netflix-abonnement aan. We wisten al dat dit pakket reclame zou krijgen, maar afgelopen week kwam naar buiten dat deze versie ook minder films en series heeft.

Dit komt door de licentiedeals die het bedrijf heeft gesloten voor films en series die niet onder het Netflix Originals-label vallen. Netflix’ eigen producties krijg je wél met het goedkopere abonnement, maar voor andere producties moet het bedrijf wederom onderhandelen met uitgevers.

