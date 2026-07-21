Dit is waarom iedere voetbalfan nu de Apple Sports-app móét hebben

Sven Lamers
Sven Lamers
21 juli 2026, 10:34
2 min leestijd
Dit is waarom iedere voetbalfan nu de Apple Sports-app móét hebben

Apple heeft de Sports-app uitgebreid met de Nederlandse Eredivisie. Daardoor volg je wedstrijden voortaan met live scores, statistieken, opstellingen en standen op je iPhone.

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Eredivisie in Apple Sports

Toen Apple Sports vorig jaar in Nederland verscheen, ontbrak er een belangrijke competitie. De Eredivisie was namelijk niet beschikbaar in de app. Dat was een flinke tegenvaller voor Nederlandse voetbalfans.

Daar komt met versie 4.2 van Apple Sports verandering in. Na het installeren van de update kun je de Eredivisie aan de app toevoegen en wedstrijden van je favoriete club volgen. Je ziet onder meer live tussenstanden, uitslagen, statistieken en de actuele stand in de competitie.

De toevoeging komt op een goed moment. Apple Sports was deze zomer al handig om het WK voetbal te volgen, maar wordt dankzij de Eredivisie ook tijdens het nieuwe voetbalseizoen een stuk interessanter.

Apple Sports

Apple Sports

Apple

Gratis via App Store

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Wedstrijden op je vergrendelscherm

Apple Sports ondersteunt bovendien Live Activiteiten. Hierdoor verschijnt de actuele stand van een wedstrijd op het vergrendelscherm van je iPhone. Heb je een toestel met een Dynamic Island, dan wordt de wedstrijd daar eveneens weergegeven.

Je hoeft de Sports-app daardoor niet steeds te openen om te controleren of er is gescoord. Ook belangrijke momenten tijdens de wedstrijd worden automatisch bijgewerkt. Door je favoriete Eredivisieclub te selecteren, kun je de wedstrijden van dat team eenvoudig blijven volgen.

Meer voetbalcompetities toegevoegd

Apple voegt niet alleen de Eredivisie toe. De Sports-app ondersteunt vanaf versie 4.2 ook een aantal andere Europese en Aziatische voetbalcompetities. Het gaat om de volgende competities:

  • Belgische Pro League;
  • Deense Superliga;
  • Japanse J1 League;
  • Poolse Ekstraklasa;
  • Schotse Premiership;
  • Zwitserse Super League.

Voor Belgische gebruikers is vooral de toevoeging van de Pro League interessant. Zij kunnen voortaan eveneens de belangrijkste nationale voetbalcompetitie rechtstreeks in Apple Sports volgen.

wk doen

Ook opstellingen voortaan zichtbaar

De update brengt nog een handige verbetering met zich mee. Bij wedstrijden uit vrijwel alle ondersteunde voetbalcompetities zijn nu ook de opstellingen zichtbaar.

Zo zie je voor de aftrap welke spelers in de basis beginnen en welke formatie een ploeg gebruikt. Daarmee toont Apple Sports steeds meer van de informatie waarvoor je eerder een aparte voetbalapp nodig had.

Apple Sports is gratis te downloaden in de App Store en werkt op iPhones met iOS 18 of nieuwer. Wil je de Eredivisie niet alleen volgen, maar de wedstrijden ook live bekijken? Bekijk dan ons overzicht met alle manieren om Eredivisievoetbal te kijken.

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