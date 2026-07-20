Waarom iedereen nu overstapt naar deze spotgoedkope sim only

Profiteer tijdens Magic Monday tijdelijk van een opvallend goedkope sim only-deal bij Belsimpel. 50+ Mobiel biedt al zijn databundels het eerste jaar aan voor slechts 1 euro per maand. Lees snel welke databundel je voor deze tijdelijke stuntprijs kunt kiezen.

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Magic Monday: scoor tijdelijk een sim only voor 1 euro

Het is maandag en dat betekent dat het weer tijd is voor Magic Monday bij Belsimpel. Ben je op zoek naar een nieuwe sim only? Dan is dit een mooie kans om flink te besparen. 50+ Mobiel biedt tijdelijk alle databundels aan voor slechts 1 euro per maand, van 5 GB tot maar liefst 75 GB data.

Tijdens deze actie betaal je de eerste 12 maanden slechts 1 euro per maand, ongeacht welke databundel je kiest. Voor het eerste jaar ben je daardoor in totaal maar 12 euro kwijt. Na die 12 maanden gaat automatisch het normale maandtarief van jouw gekozen bundel gelden. Bij alle sim only-abonnementen zijn onbeperkt bellen en sms’en standaard inbegrepen.

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Van toepassing op alle bundels

Een voorbeeld: kies je voor een bundel met 10 GB data, dan betaal je in het eerste jaar slechts 1 euro per maand. Over 12 maanden komt dat neer op een totaalbedrag van 12 euro. Vanaf het tweede jaar geldt het reguliere tarief van 7,50 per maand. Verspreid over de volledige looptijd van twee jaar betaal je daardoor in totaal 102, wat neerkomt op gemiddeld 4,25 euro per maand. Hieronder hebben we de tarieven overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Data per maand Bellen & sms Reguliere maandprijs Actietarief

per maand Gem. prijs per maand 5 GB Onbeperkt €6,50 €1,- €3,75 10 GB Onbeperkt €7,50 €1,- €4,25 25 GB Onbeperkt €9,- €1,- €5,- 45 GB Onbeperkt €10,- €1,- €5,50 55 GB Onbeperkt €11,- €1,- €6,- 75 GB Onbeperkt €14,- €1,- €7,50

Over 50+ Mobiel als provider

50+ Mobiel maakt gebruik van het Vodafone-netwerk, zodat je in heel Nederland kunt rekenen op een stabiele verbinding en goede dekking. Afhankelijk van je locatie en toestel zijn downloadsnelheden tot 200 Mbps mogelijk, met uploadsnelheden tot 100 Mbps. Je kiest zelf welke databundel het beste bij jouw gebruik past en beheert alles eenvoudig via de online omgeving van 50+ Mobiel.

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