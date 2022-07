Netflix met reclame: zeg maar dag tegen sommige films en series

Netflix gaat een goedkoper abonnement met reclame aanbieden. Behalve de reclame is er nog een groot nadeel bij dit abonnement, want sommige van je favoriete films en series zullen niet beschikbaar zijn. iPhoned vertelt wat er precies aan de hand is.

Netflix met reclame: aantal films en series niet beschikbaar

Dat het goedkoper Netflix-abonnement (met reclame) gaat komen is een ding wat zeker is. Maar de reclame is niet het enige nadeel bij deze versie van Netflix. Je gaat ook een aantal films en series missen.

Netflix Originals

Dat heeft te maken met de licentiedeals die het bedrijf gesloten heeft voor films die niet onder het ‘Netflix Originals’-label vallen. Netflix Originals zijn niet alleen films en series die door Netflix zijn gemaakt, maar ook content die exclusief bij de streamingdienst te zien is. Denk bijvoorbeeld aan series als Stranger Things en Squid Game of films als The Adam Project en The Sea Beast.

Deze Originals ga je dus in ieder geval niet missen bij het Netflix-abonnement met reclame. Het probleem zit hem vooral in de films die wel onder licentie op Netflix staan. Hierbij moet je onder andere denken aan Ghostbusters: Afterlife of Rango. Netflix moet met sommige van deze uitgevers opnieuw onderhandelen over de films en series.

Netflix zegt zelf dat de meeste films en series in het abonnement met reclame aanwezig zijn. Het is nog niet bekend welke films en series de overstap richting het goedkoper abonnement niet gaan maken.

Netflix te duur

Wanneer je straks alle films en series van Netflix wilt zien, moet je dus een van de duurdere abonnementen nemen. Uiteraard kun je in dit geval altijd nog beslissen om over te stappen naar bijvoorbeeld Disney Plus of HBO Max wanneer je Netflix te duur vindt.

Netflix met reclame

Heel erg verrassend is de komst van een goedkoper Netflix-abonnement met reclame niet. Het gaat namelijk al langer niet zo goed met de streamingdienst. Het aantal abonnees van Netflix is al voor het tweede kwartaal op een rij gedaald. In totaal gaat het om een verlies van bijna 1 miljoen abonnees. Nog niet eerder verloor het bedrijf zo veel abonnees. Volgens het bedrijf komt dit omdat te veel mensen hun accounts delen – en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

