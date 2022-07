iOS 15.6 en iPadOS 15.6 nu beschikbaar: zo installeer je de updates

Apple heeft vanavond kakelverse software-updates uitgebracht: iOS 15.6 en iPadOS 15.6 zijn vanaf nu te downloaden. Nieuwe functies zijn er helaas niet, maar toch raden we je aan om de updates direct te installeren. Zo doe je dat.

iOS 15.6 downloaden nu mogelijk

Apple heeft zojuist nieuwe updates voor de iPhone en iPad klaargezet: je kunt iOS 15.6 en iPadOS 15.6 vanaf nu downloaden. In de Verenigde Staten is het met iOS 15.6 mogelijk om een live sportwedstrijd te pauzeren of opnieuw te starten in de TV-app, maar in Nederland worden deze wedstrijden niet vertoond.

Er zitten voor ons dus helaas geen nieuwe functies in de software, maar hij bevat wel diverse bugfixes en verbeteringen voor de stabiliteit. We raden je dan ook aan om de nieuwste versie van iOS 15 zo snel mogelijk te installeren op je smartphone en/of tablet. Volg daarvoor het onderstaande stappenplan:

Zorg dat je iPhone-accu voor minstens 50 procent vol zit of hang hem aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies in dit menu voor ‘Software-update’ en laat je iPhone (of iPad) naar de nieuwste update zoeken Gevonden? Doorloop de aanwijzingen op het scherm om de update af te ronden.

Het kan gebeuren dat je de updates niet direct ziet staan. Net na de release van nieuwe software proberen veel mensen die namelijk direct te downloaden, met digitale wachtrijen tot gevolg. Dan zul je helaas even moeten wachten. Probeer het over een uurtje vooral nog een keer, dan lukt het vast wel.

In de tussentijd kun je een back-up van je iPhone maken. Negen van de tien keer gaat het downloaden van iOS 15.6 zonder problemen, maar je weet maar nooit. Als er toch iets misgaat, ben je zo in ieder geval geen belangrijke gegevens kwijt.

Alle ballen op iOS 16

De laatste écht grote update voor de iPhone was iOS 15.4. Die voegde onder meer de mogelijkheid toe om Face ID met een mondkapje te gebruiken. Zowel iOS 15.5 als 15.6 zijn vooral bedoeld om de stabiliteit te verbeteren en hackers geen kans te geven jouw iPhone binnen te dringen.

iOS 15.6 was hoogstwaarschijnlijk de laatste grote update van iOS 15. Vanaf nu verlegt Apple de focus naar iOS 16. Er is inmiddels een publieke bèta beschikbaar van deze grote update. Die bevat mogelijk nog wel bugs en andere nare problemen, dus we zouden hem niet installeren op een apparaat dat je dagelijks gebruikt. De stabiele versie verschijnt ergens in de herfst.

iOS 16 zit boordevol nieuwe functies, die vooral op het toegangsscherm te vinden zijn. Dat kun je straks helemaal personaliseren. Zo is het mogelijk om de kleuren van de klok te veranderen en heeft het geheel een stuk meer diepte. Ook de lettertypes zijn aanpasbaar. Je kunt daarnaast widgets toevoegen, zoals bijvoorbeeld een kalender.

