Deze sticker maakt van je iPhone 13 een Nothing Phone (1)

Als er op dit moment een hype-telefoon is, dan is dat wel de Nothing Phone (1) met zijn opvallend design. Wil je die chique achterkant ook op je iPhone 13? Deze stickers maken het mogelijk.

Nothing Phone (1) design op je iPhone

De Nothing Phone (1) moet wel de grootste verrassing van het jaar op de smartphone-markt zijn. Bij iPhoned wachten we liever op de iPhone 14, maar de Nothing heeft bij ons op de redactie zeker zijn liefhebbers gevonden.

Nu is het qua hardware slechts een degelijke middenmoter, maar dat maakt-ie wel goed met een ontzettend chique design. De voorkant en het formaat mogen dan nog geïnspireerd zijn door de iPhone 13, de achterkant is dat allerminst. Achter een glasplaat die de hardware laat zien, zitten ook nog een aantal ledjes. Deze gebruik je om unieke lichtpatronen in te stellen voor allerlei notificaties. Een leuke gimmick, die er goed uitziet ook nog.

Nothing-sticker en hoesje voor je iPhone

Het merk dbrand ken je wellicht van de stickers die het voor zo’n beetje alle apparaten met een scherm of kabel maakt. Hiermee wordt bijvoorbeeld je iPhone een stuk unieker, zonder dat je een hoesje moet gebruiken.

Je raadt het al: de nieuwste sticker van dbrand tovert je iPhone om in een Nothing Phone (1). Het ziet er op foto’s ontzettend realistisch uit, al heb je natuurlijk geen echte ledjes erop zitten. Maar om een beetje met de hypetrain mee te liften, is het zeker leuk. Overigens is er ook een hoesje met het uiterlijk, mocht dat meer je ding zijn. Om copyright-vragen uit de weg te gaan, heeft deze nieuwe serie van dBrand overigens een erg leuke naam: ‘Something‘. Dat is toch wel wat.

We hebben overigens nog wel een idee: een MagSafe-hoesje met ingebouwde ledjes! Die dan ook echt oplichten voor notificaties.

Nothing Phone (1) vs. iPhone 13

Ben je benieuwd of de Nothing Phone (1) het kan opnemen met Apple’s vlaggenschip? Daar hebben we een mooie vergelijkende review voor, tussen de Nothing Phone (1) en de iPhone 13.