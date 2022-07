MacBook Air 2022 (M2) review: alles is nieuw, maar niet alles is beter

De nieuwe MacBook Air 2022 brengt de grootste veranderingen voor het model sinds 2010. Maar is hij echt de meerprijs van € 390 ten opzichte van zijn voorganger waard? Je leest het in onze MacBook Air 2022 review.

MacBook Air 2022 review

In 2020 waaide er een frisse wind door de MacBook Air. Dankzij de M1-chip werd Apple’s instap-laptop plotseling een ware krachtpatser, die qua prestaties niet onderdeed voor de MacBook Pro. Tegelijkertijd werd de accuduur significant verlengd, was de luide ventilator eindelijk verbannen, en bracht de Apple Silicon-chip handige nieuwe mogelijkheden zoals ondersteuning voor iPhone- en iPad-apps.

Maar hoewel het interieur prachtig was, bleef het exterieur hangen in de verheerlijkte deurstoppervorm die we al sinds 2010 kennen. Het werd dus hoog tijd voor een nieuw ontwerp. Zie daar: de MacBook Air 2022.

Van deurstopper tot ronde vormen

Het oude design is – net als ontwerper Jony Ive – helemaal exit. De deurstopper-, wig- en/of kaasvorm maakt plaats voor afgeronde hoeken, en een chassis wat op ieder punt slechts 1,13 centimeter dik is. Ook is de Air nu 50 gram lichter, wat je grappig genoeg echt merkt als je het oude model gewend bent. Helemaal overtuigd van de nieuwe ‘pootjes’ aan de onderkant zijn we echter niet: die doen de MacBook alleen maar dikker lijken dan hij is.

Klap je de Air open, dan word je begroet door een gloednieuw 13,6-inch scherm met dunnere randen dan voorheen. En, jawel, een inkeping voor de webcam – daarover straks meer. Het toetsenbord heeft nog steeds het excellente schaarmechanisme dat begin 2020 naar de MacBook Air kwam, maar heeft in de bovenste rij nu grotere functietoetsen en een ronde Touch ID-sensor.

Links en rechts van het toetsenbord vind je overigens geen stofaantrekkende speakergrille meer: de speakers zitten nu in het scharnier van het scherm verwerkt. Het zijn veel kleine verbeteringen die het design objectief beter maken.

MagSafe: terug van weggeweest

Aan de zijkant van de MacBook Air vind je een gloednieuwe aansluiting. Alhoewel, eigenlijk is het een oude aansluiting die weer terug is gekomen: MagSafe. Deze magnetische oplaadpoort voorkomt dat iemand je MacBook naar de grond sleurt als hij over de oplaadkabel struikelt.

Ook handig: in het oplaadplugje zit een lampje om aan te geven of je MacBook al vol is. En in tegenstelling tot de oude versie van MagSafe kun je de kabel gewoon loskoppelen van de stekker, dus je hoeft niet álles te vervangen als de kabel breekt – al is die kans nu een stuk kleiner doordat hij van stof is gemaakt.

Verder heeft de nieuwe MacBook Air dezelfde aansluitingen als het vorige model: tweemaal usb-c met Thunderbolt 3 en USB 4 (tot 40 Gbit/s), en een mini-jack-aansluiting die nu studiokoptelefoons met een hoge impedantie ondersteunt. Helaas zijn de beperkingen qua externe schermen nog hetzelfde: één scherm tot een resolutie van 6K. De vraag is of dit echt een technische beperking is, of een manier om potentiële kopers toch richting de duurdere 14- en 16-inch MacBook Pro te sturen.

Nieuw display: geen mini-led, wel goed

Waar we bij de MacBook Pro 2021 achterover sloegen van het waanzinnige mini-led-scherm, moet de MacBook Air het nog steeds doen met een ‘normale’ lcd. Toch is er genoeg verbeterd: aan de bovenkant is er 0,3 inch bijgekomen (dat is ongeveer een macOS-menubalk extra), waardoor je nét wat meer ruimte hebt om mee te werken. Het scherm is verder 100 nits helderder (500 nits) dan bij de voorganger. Met name dat laatste maakt een verschil, want ook buiten is het scherm nu goed af te lezen – mits de zon er niet vol op schijnt.

Waar is de notch?

Bovenaan vind je nu een inkeping, die bijna identiek is aan de ‘notch’ van de iPhone X en nieuwer. Uiteraard vind je daar van ook de webcam. Over het algemeen zit de notch niet in de weg: links en rechts ervan zit altijd de menubalk, dus je hebt niet het gevoel dat er een hap uit je werkruimte is. En zodra je een app op volledig scherm draait, wordt hij zelfs zo goed als onzichtbaar.

Je krijgt er ook veel voor terug: de nieuwe 1080p-webcam is véél beter dan zijn voorganger, met name als het licht niet optimaal is. Hierdoor heb je eindelijk niet meer het slechtste beeld van al je collega’s tijdens een Teams-gesprek.

Je collega’s klinken overigens ook beter: de nieuwe speakers hebben een iets vollere sound dan voorheen, alhoewel de speakers in de 14- en 16-inch MacBook Pro nog steeds veel indrukwekkender zijn. We zouden onze externe speakers er nog net niet voor inruilen, maar het is een aardige stap vooruit.

M tot de macht 2

De MacBook Air 2022 wordt aangedreven door de M2, de tweede generatie Mac-processor die volledig door Apple ontworpen is. Dezelfde voordelen van de M1 blijven in stand: laag energieverbruik, geen vertraging bij het wekken uit de sluimerstand, en ingebouwde ondersteuning voor iPhone- en iPad-apps. Net als bij de vorige MacBook Air is er geen ventilator aanwezig: werken met de MacBook Air betekent werken in stilte.

De M2 tilt de prestaties van de M1 verder tot een iets hoger niveau: hij is tot 18% sneller, heeft tot 35% snellere grafische prestaties (in het model met de 10-core gpu), en het geheugen heeft een tweemaal grotere bandbreedte gekregen.

Wat merk je daarvan? In alledaags gebruik – en daar verstaan we browsen, typen en streamen onder – eigenlijk niets. Alleen als je meer vraagt van de chip, bijvoorbeeld bij het gamen of bij zware programma’s voor video, muziekproductie of 3D-werk, ga je merken dat de M2 echt sneller is dan zijn voorganger.

Heter en trager?

Als je de verbeteringen van de M2 optimaal benut, loop je echter ook tegen een nadeel aan: de M2 wordt bij zware programma’s significant warmer dan voorheen. Hij wordt zelfs dusdanig heet, dat hij na zo’n 5 minuten écht zwaar werk – denk hierbij aan het renderen van complexe videoprojecten of andere berekeningen die 100% van de chip vragen – zichzelf vertraagt om af te koelen.

Nu zal het overgrote deel van het Air-publiek hier nóóit last van hebben, maar voor veel semi-professionals is het dus wel van belang. Zij moeten goed controleren hoe belastend hun taken zijn voordat ze een Air in huis halen. Als graadmeter kun je kijken naar hoelang het belastende werk is wat je doet.

Zijn het korte berekeningen die altijd binnen vijf minuten zijn afgerond? Denk aan fotobewerking, designen of code compileren? Dan zit je goed met de Air. Ben je echter video’s aan het monteren, 3D-werelden aan het renderen of aan het gamen? Dan loop je tegen de grenzen van het ventilatorloze design aan.

Ook is er wat gedoe rondom de ingebouwde SSD van de MacBook Air. Waar het vorige instapmodel twee chips had van 128GB, heeft het nieuwe model er één van 256 GB. Hierdoor is de opslag gemiddeld zo’n 40% trager dan bij de vorige MacBook Air. Pas als je voor 512GB opslag of meer gaat, krijg je weer twee opslagchips.

Ook hier geldt: de meeste mensen merken er niets van, en hoeven de MacBook Air hier niet voor te laten liggen. Maar we zijn niet van Apple gewend dat een nieuw product op welk vlak dan ook trager is, dus deze keuze is teleurstellend.

Air in de naam, Pro in de prijs

Waar de MacBook Air met M1-chip met een startprijs van € 1129 een waanzinnig goede deal was, is dit bij de nieuwe MacBook Air een ander verhaal. De startprijs is nu € 1519: maar liefst € 390 duurder dan de originele prijs van zijn voorganger. Goed, het M1-model kost inmiddels ook al € 1219 wegens inflatie, maar dan spreken we alsnog over een prijsverschil van € 300.

Daar is de notch!

Nu valt er zeker wat voor te zeggen dat je voor dat geld een veel betere laptop krijgt. Hij heeft een beter scherm, een nieuw design, een betere webcam, voller klinkende speakers, en een stuk snellere chip: grotendeels dingen die je in het dagelijks gebruik echt merkt. Maar tegelijkertijd krijg je ook een tragere SSD, en een processor die bij zware programma’s een stuk heter wordt. De Air wil een pro-laptop en een budgetmodel tegelijk zijn, maar past uiteindelijk in geen van beide categorieën helemaal.

Uiteraard zal de prijs van de MacBook Air 2022 nog gaan zakken, maar tot die tijd is het een relatief duur model voor ‘alledaags gebruik’. Dit geldt des te meer als je voor een uitgebreider model gaat: de prijs kruipt dan namelijk richting die van de 14-inch MacBook Pro, die op bijna alle vlakken een véél betere laptop is.

Conclusie MacBook Air 2022 review

De MacBook Air 2022 is een plezier om te gebruiken. Hij is degelijk gebouwd, snel, heeft een mooi scherm, scherpe webcam, en goede speakers. Eigenlijk heeft hij dus alles wat je van een alledaagse laptop kunt wensen. Qua prestaties kruipt hij weer wat meer tegen de Pro aan – maar dat is ook wat een koopadvies moeilijk maakt. De Air kan nu meer dan wat de meeste mensen ervan willen, en heeft een prijs die daarbij past. Tegelijkertijd voldoet hij niet aan de hoge eisen van alle professionals. Fotobewerking en coderen gaan hem prima af, complexe video-montage en 3D-renders zijn te veel. Voor alledaags gebruik – bestaande uit typen, surfen en streamen – ben je voor nu beter af met de M1-variant, en € 300 surplus in je portemonnee. Pro’s moeten daarentegen goed kijken wat ze van hun MacBook willen. Voor veeleisende taken die lang duren, is een MacBook Pro geen overbodige luxe. Bestaan je pro-taken echter uit kortere berekeningen? Dan krijg je met de MacBook Air 2022 je perfecte laptop.

MacBook Air 2022 kopen

Ben je na het lezen van onze MacBook Air 2022 review helemaal overtuigd dat dit dé MacBook voor jou is? In de MacBook Air-prijsvergelijker hieronder zie je de actuele prijzen en alle (web)winkels waar de laptop verkrijgbaar is.

De MacBook Air 2022 met M2-chip heeft een adviesprijs van € 1519. Daarvoor krijg je 256 GB opslagruimte en 8 GB werkgeheugen. Kies je voor de variant met 512GB opslag (en een snellere gpu) dan betaal je € 1869.