iOS 27 draait niet alleen om de nieuwe functies die erin zitten. De update maakt je iPhone vooral een stuk sneller.

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iOS 27 maakt ook jouw (oude) iPhone weer een stuk sneller, en dit is hoe

Is je iPhone niet meer zo snel als vroeger? Dan komt iOS 27 je als geroepen. Apple heeft niet alleen nieuwe functies toegevoegd, maar ook flink onder de motorkap gesleuteld. Daardoor wordt vrijwel iedere iPhone weer een stuk sneller.

Apps openen merkbaar sneller

De grootste verbetering merk je waarschijnlijk bij het openen van apps. Met iOS 27 starten apps tot 30 procent sneller. Dat is vooral fijn voor mensen met een ouder toestel. Apple testte deze verbetering namelijk onder meer op een iPhone 11 Pro Max.

Ook de Foto’s-app krijgt een flinke schop onder de kont. Nieuwe foto’s verschijnen tot 70 procent sneller in je bibliotheek. Verder opent de foto-widget vlotter, worden verzamelingen sneller geladen en begint het uploaden naar iCloud eerder.

Sneller delen, surfen en luisteren

Gebruik je AirDrop vaak? Dan is er daar ook goed nieuws voor. Het versturen van bestanden gaat volgens Apple tot 80 procent sneller. Je iPhone vindt bovendien eerder de persoon naar wie je iets wilt sturen.

Verder laadt Safari de startpagina sneller en gaat de software soepeler om met websites en webapps. Mail toont berichten eerder en Apple Music begint sneller met afspelen. Ook het scherm met het nummer dat nu speelt, verschijnt vlotter.

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De verbeteringen zitten zelfs op plekken waar je niet snel aan denkt. Zo opent de camera sneller in de energiebesparingsmodus, reageert NFC beter en maakt AirPlay eerder verbinding met een Apple TV of HomePod. Emoji’s en stickers verschijnen sneller, Spotlight vindt opdrachten eerder en pdf-bestanden worden vlugger opgeslagen.

Vooral fijn voor oudere iPhones

iOS 27 werkt op de iPhone 11 en nieuwer. Ook de iPhone SE vanaf de tweede generatie doet mee. Juist op oudere toestellen kunnen de verbeteringen dus goed merkbaar zijn. De openbare testversie van iOS 27 is al beschikbaar. De definitieve update verschijnt in het najaar.

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