Dankzij Continuity Camera gebruik je je iPhone als luxe webcam voor je Mac

Ook in de nieuwe macOS Ventura, aangekondigd op 6 juni tijdens de keynote van WWDC zitten enorm veel vette functies. Een van de meest interessante? Je kan binnenkort je iPhone als luxe webcam gebruiken voor je Mac. Lees in dit artikel hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone als webcam – waarom zou je?

Een van de tofste functies die de gloednieuwe macOS Ventura met zich mee gaat brengen is de mogelijkheid om je iPhone als webcam voor je Mac te gebruiken. Dat heet Continuity Camera. Je hebt dan alleen nog een speciale houder nodig die Belkin voor Apple gaat produceren. Maar waarom zou je dat willen?

Nou, ten eerste zijn de webcams van de MacBooks en bijvoorbeeld het Studio Display niet om over naar huis te schrijven. Ten tweede is je iPhone hoogstwaarschijnlijk de beste camera die je in huis hebt. Dus, waarom zou je het niet combineren? En ten slotte komen er ook veel toffe functies bij kijken. Lees je mee?

Studio Light in je webcam licht je gezicht uit

Het is niet nieuw, je iPhone als webcam voor je Mac gebruiken. Talloze apps, zoals Camo, hebben al met dit idee geëxperimenteerd. Supertof dat Apple dit dan eindelijk ook officieel aan de software toevoegt. Maar Apple zou Apple niet zijn als het een er schepje bovenop doet.

Nadat je je iPhone als webcam in de Belkin-houder hebt gestopt, biedt de functie, genaamd Continuity Camera, twee vette mogelijkheden: ‘Studio Light’ en ‘Desk View’. Eerstgenoemde is een feature die ervoor zorgt dat je gezicht altijd mooi belicht is en tegelijkertijd de achtergrond donkerder maakt. Op deze manier ben je altijd goed te zien.

Met ‘Desk View’ heb je altijd je handen vrij

‘Desk View’ is misschien nog interessanter. Deze optie maakt gebruik van de ultragroothoeklens in je iPhone. Deze filmt zó breed dat het in principe ook je bureau meepakt als de iPhone als webcam voor de Mac gebruikt is. Via handige software trucjes kan deze camera het zo laten lijken dat je een topdown-camera boven je bureau hebt zweven. Dit is enorm handig voor mensen die dingen uitleggen en iets gedetailleerd moeten laten zien. Hoe zou jij dit gebruiken?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij alle modellen van de iPhone 11, iPhone 12 en de iPhone 13 zien we deze ultragroothoeklens achter op de behuizing. De goedkopere iPhone SE 2022 heeft deze wijde lens helaas niet en kan dus helaas ook geen ‘Desk View’ tonen.

Continuïteitscamera: switch eenvoudig tussen je Mac en je iPhone

Het stopt niet met nieuwe functies voor macOS 13 Ventura en iOS 16. Apple heeft het namelijk ook mogelijk gemaakt om met Continuity Camera FaceTime gesprekken over te nemen. Hoe werkt dat en wat is het? Deze ‘Continuïteitscamera’ zorgt ervoor dat als je aan het videobellen bent via FaceTime op je iPhone, je het gesprek kan doorsturen naar de Mac. Het belletje wordt niet eens onderbroken!

Je kan dus door het hele huis ijsberen tijdens je gesprek, maar als je iets moet noteren, switch je het belletje door naar de webcam van je Mac. Het videogesprek verschijnt dan automatisch op het beeldscherm van je laptop of computer. Je hoeft hierbij niet eens de iPhone als webcam voor je Mac te gebruiken.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over Apple? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van iPhoned, of download onze gratis app. Onze redactie zit bovenop al het nieuws en praat jou maar wat graag bij.