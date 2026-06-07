WWDC 2026 live kijken: hier zie je iOS 27 (en nog véél meer) als eerste

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
7 juni 2026, 18:49
1 min leestijd
WWDC 2026 live kijken: hier zie je iOS 27 (en nog véél meer) als eerste

Apple presenteert iOS 27 binnenkort! Wil jij niks missen van hét Apple-event van 2026? Kan dan hier live mee met de WWDC 2026!

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WWDC 2026

WWDC 2026 kijken

De jaarlijkse WWDC staat op punt van beginnen! Op maandag 8 juni 2026 om 19.00 uur presenteert Apple de belangrijkste softwareversies van het jaar. Na die presentatie weten we welke nieuwe functies naar de iPhoneiPadMacApple Watch én Apple TV komen. Wil jij nieuwe softwareversies als iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 en tvOS 26 als eerste zien? Bekijk dan hier de livestream, die om 19.00 uur automatisch begint:

WWDC 2026 — June 8 | Apple

iOS 27, iPadOS 27 en veel meer

De verwachtingen voor de WWDC 2026 zijn hooggespannen, want Apple presenteert waarschijnlijk eindelijk de verbeterde versie van Siri. De spraakassistent wordt veel slimmer en krijgt naar verluidt een eigen applicatie in iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27. Volgens geruchten werkt de nieuwe app als een complete chatbot, waarin je vragen en opdrachten kunt invoeren. Siri 2.0 werd al aangekondigd in 2024, maar moet in 2026 eindelijk naar alle Apple-apparaten komen.

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Verder komt Apple Intelligence naar meer applicaties, waardoor je iPhone, iPad en Mac veel slimmer worden. Het is de verwachting dat Apple ook nieuwe functies naar de AirPods, HomePod, Apple TV en naar CarPlay brengt. Wil jij die functies als eerste zien? Volg de WWDC 2026 dan live via bovenstaande video of via de Apple TV-app. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

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