WWDC 2026 terugblik: 3 aankondigingen die het event héél bijzonder maakten

De WWDC 2026 zit erop! Deze drie aankondigingen maakten het evenement van dit jaar specialer dan voorgaande jaren.

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WWDC 2026

Apple heeft de belangrijkste softwareversies van het jaar gepresenteerd! Bij de jaarlijkse WWDC heeft Apple traditiegetrouw nieuwe versies van iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS onthuld. Het was om meerdere redenen een speciaal evenement, waarbij Apple belangrijke aankondigingen heeft gedaan. Heb jij de WWDC 2026 gemist? Deze drie aankondigingen maakten het event heel bijzonder!

1. Siri AI

De belangrijkste aankondiging van de WWDC 2026 was zonder twijfel Siri AI. Waar Apple eerder nog sprak van Siri 2.0, heeft Apple bij iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 en watchOS 27 gekozen voor een nieuwe naam bij Siri. De nieuwe naamgeving verwijst natuurlijk naar Apple Intelligence, want de spraakassistent wordt veel slimmer. Je kunt voortaan alle vragen stellen aan Siri, die op een natuurlijkere manier communiceert en is uitgebreid met meer taalmodellen.

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Siri AI krijgt een compleet nieuwe applicatie op de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. De stemassistent functioneert als een volwaardige chatbot, waarmee je gesprekken kunt hebben en waar je opdrachten kunt invoeren. We hebben jaren gewacht op Siri AI, maar het geduld van Europese gebruikers wordt nog langer getest. Bij de WWDC 2026 bevestigde Apple dat Siri AI voorlopig niet beschikbaar komt met iOS 27, iPadOS 27 en watchOS 27 in de Europese Unie. Bij macOS 27 kun je Siri AI straks wel gebruiken, mits je de taal van het besturingssysteem aanpast naar Engels..

2. Geen softwareversies, maar Apple Intelligence

Waar Apple de afgelopen jaren uitgebreid de tijd nam om de nieuwe versies van iOS, iPadOS, watchOS en macOS te presenteren, verliep de WWDC 2026 op een compleet andere manier. Apple focuste dit jaar niet op de aparte besturingssystemen, maar presenteerde in plaats daarvan vooral de nieuwe functies van Apple Intelligence. Deze nieuwe features worden toegevoegd aan alle standaard-apps van Apple, ongeacht het besturingssysteem.

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Apple heeft met de WWDC 2026 dus wel nieuwe softwareversies als iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 gepresenteerd, maar niet op de manier die we gewend zijn. Alle nieuwe functies van Apple Intelligence komen naar de iPhone, iPad en Mac, waardoor de besturingssystemen niet meer apart aangekondigd werden. Ben je tóch benieuwd wat er allemaal gaat veranderen op je Apple-apparaten? Bekijk dan hier de nieuwe softwareversies van 2026:

3. Afscheid Tim Cook

De WWDC 2026 verliep niet alleen anders dan voorgaande jaren, het is ook nog eens het bijzonderste evenement in lange tijd. Tim Cook neemt na bijna vijftien jaar afscheid als CEO van Apple, waardoor dit zijn laatste WWDC in deze functie was. Volgend jaar zal de WWDC ongetwijfeld door John Ternus worden gepresenteerd, hij is vanaf september de nieuwe CEO van het bedrijf.

De WWDC 2026 is doorgaans het laatste evenement, voordat de nieuwe iPhones en Apple Watches van het jaar worden aangekondigd. Dat betekent dat de WWDC 2026 de laatste presentatie was van Tim Cook als CEO van Apple. In de presentatie werd daar kort aandacht aan besteed door Tim Cook, wat deze WWDC 2026 de bijzonderste presentatie in jaren maakte. Vanaf september zullen de presentaties er vermoedelijk anders uitzien met John Ternus in zijn nieuwe rol.

Meer over WWDC 2026

De WWDC 2026 was een bijzondere editie om meerdere manieren. Siri AI is de belangrijkste aankondiging van Apple, maar Europese gebruikers moeten het voorlopig zonder die feature doen. De softwareversies lijken bovendien steeds meer op elkaar door overlappende functies van Apple Intelligence en dat zien we sinds dat jaar ook terug in de presentatie. En misschien wel het belangrijkste: dit was de laatste grote presentatie van Tim Cook als CEO van Apple.

Nu alle softwareversies zijn aangekondigd kunnen ontwikkelaars aan de slag met alle nieuwe functies. De officiële updates volgen in september, dan worden iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 en watchOS 27 uitgebracht voor alle gebruikers. Wil jij op de hoogte blijven van alle nieuwe functies? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!