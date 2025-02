iPhone 16E (SE) komt al véél sneller dan verwacht in 2025 – dit is wanneer

Apple werkt aan een goedkopere iPhone 16E, die mogelijk al veel sneller komt dan eerder werd verwacht. Dit is wanneer de opvolger van de iPhone SE verschijnt!

iPhone 16E vervangt iPhone SE

We hoeven waarschijnlijk niet lang meer te wachten op het eerste Apple-product van 2025! Het is de verwachting dat Apple binnenkort de iPhone 16E uitbrengt, dat de opvolger van de iPhone SE 2022 wordt. Volgens eerdere geruchten staat de telefoon dit voorjaar op de planning, maar mogelijk komt de telefoon al veel eerder dan tot nu toe werd gedacht. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman verschijnt de iPhone 16E al in februari.

Apple heeft de iPhone SE 2022 inmiddels uit de verkoop gehaald. Helemaal vrijwillig gebeurde dat niet, want dit was het gevolg van de nieuwe Europese regelgeving. Deze stelt dat alle smartphones die binnen de Europese Unie worden verkocht een usb-c-aansluiting moeten hebben. De iPhone SE 2022 heeft nog een Lightning-poort, waardoor de telefoon niet meer aan de Europese richtlijnen voldoet. Dat is een probleem voor Apple, waardoor het bedrijf er vermoedelijk voor kiest om de iPhone 16E vervroegd uit te brengen.

Functies van de iPhone 16E

Volgens geruchten kiest Apple in 2025 voor een nieuwe benaming van de iPhone SE, want het toestel wordt op de markt gebracht als de iPhone 16E. Dat is een logische stap voor Apple, de telefoon wordt namelijk veel geavanceerder dan de iPhone SE 2022. Zo krijgt de smartphone Face ID en neemt Apple definitief afscheid van de thuisknop. Daardoor krijgt de goedkopere iPhone een 6,1-inch scherm, net als de iPhone 16.

Onder de motorkap worden grote veranderingen verwacht. Waar de iPhone SE 2022 nog draait op de A15 Bionic-chip, is dat bij de iPhone 16E waarschijnlijk de A18-chip. Dat is een grote stap, waarmee de goedkoopste iPhone ondersteuning krijgt voor alle functies van Apple Intelligence. Andere aanpassingen die naar de iPhone komen zijn mogelijk de actieknop, een 48-megapixelcamera en natuurlijk een usb-c-poort.

Nieuwe iPhone komt snel

De iPhone SE is een ontzettend populaire telefoon, maar is in de Europese Unie sinds 2025 niet meer te koop. Daardoor mist het bedrijf een belangrijke markt, waardoor er meer haast zit achter de release van de iPhone 16E. Volgens Mark Gurman verschijnt de goedkopere iPhone binnen twee weken. We hoeven dus niet lang meer te wachten op Apple’s eerste toestel van 2025, want de release is nog deze maand.

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te halen? Dan is het aan te raden om nog even te wachten, want de iPhone 16E komt binnenkort al. Volgens geruchten wordt de iPhone 16E ongeveer 40 tot 70 dollar duurder dan de iPhone SE 2022 in de Verenigde Staten. De iPhone 16E zal in Nederland en België in dat geval tussen de 569 euro en 599 euro kosten, mits Apple hier dezelfde prijsverhoging doorvoert. Dat weten we binnenkort zeker, als het toestel officieel wordt aangekondigd.