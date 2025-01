Apple stopt mogelijk met iPhone SE – maar dat is goed nieuws

Volgens geruchten komt Apple niet meer met een nieuwe iPhone SE, maar wel met een iPhone 16E. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple stopt mogelijk met iPhone SE

We verwachten wel dat Apple binnenkort me een nieuw toestel komt, ook al is dat mogelijk niet langer een iPhone SE. We weten in elk geval dat het toestel is gebaseerd op het ontwerp van de iPhone 14. Het krijgt dan ook een notch, Face ID en een 6,1-inch OLED-display. De iPhone draait op een A18 chip, wat betekent dat Apple Intelligence wordt ondersteund. Verder zit er een USB-C aansluiting op, een enkele 48 MP-camera en zit er voor het eerst een 5G-modem in die Apple zelf heeft geproduceerd.

Hiermee is het de grootste upgrade tot nog toe. Apple heeft sinds de 2e generatie uit 2020 niets meer veranderd aan het design van de iPhone SE. De iPhone SE 2022 ziet er hetzelfde uit, maar heeft een A15 Bionic-chip en 5G-ondersteuning. Het nieuwe toestel wordt dus de grootste vernieuwing in vijf jaar.

De prijs van het nieuwe toestel

Apple bracht de iPhone SE 2022 op de markt met een vanaf-prijs van 529 euro. Toch is het niet waarschijnlijk dat de nieuwe versie voor dezelfde prijs beschikbaar komt. De iPhone 14 kost momenteel € 617,99 en de iPhone 15 € 719,-. Een nieuwere iPhone met onderdelen van deze twee toestellen en een nog nieuwere chip kan dus eigenlijk niet goedkoper worden.

De modem van Qualcomm en de OLED’s van Samsung die Apple tot nog toe gebruikt behoren namelijk tot de duurste onderdelen van de iPhone. Door een zelf gefabriceerde 5G-modem te gebruiken en OLED’s van BOE en LG, kan Apple wel flink wat kosten besparen en de nieuwe iPhone SE mogelijk toch goedkoper aanbieden. Maar het blijft de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wij verwachten een prijs van iets meer dan 600 euro

Als de nieuwe iPhone inderdaad 529 euro zou kosten, dan is dat zo’n 400 euro minder dan wat je voor de iPhone 16 betaalt (969 euro). Voor die meerprijs krijg je eigenlijk alleen maar een Dynamic Island, een actieknop en een ultragrootoekcamera. Dat lijkt dan niet echt de moeite waard.

Als Apple kiest voor een prijs van bijvoorbeeld 649 euro, is dat veel voor een iPhone SE. Tegelijkertijd is het relatief weinig voor een vernieuwde iPhone 14. Bovendien benadrukt Apple dat de iPhone 15 ondanks de iets hogere prijs verouderd is, want er is geen ondersteuning voor Apple Intelligence. Wat de prijs daadwerkelijk gaat worden, blijft nog even afwachten.