Apple heeft tóch een iPhone 16 mini – maar niet zoals je denkt

Officieel heeft Apple dit jaar geen iPhone 16 mini uitgebracht, maar op een bepaalde manier ook weer wel. Dit moet je weten.

Apple heeft tóch een iPhone 16 mini

De laatste officiële iPhone mini die Apple heeft uitgebracht, is de iPhone 13 mini. Die dateert alweer uit 2021. Sindsdien is er een Plus-versie en zijn er steeds vier iPhone-modellen verkrijgbaar in twee formaten. Tot nu.

Er zijn nu namelijk vier iPhone 16-modellen in vier verschillende formaten. De grootste is de iPhone 16 Pro Max met maar liefst 6,9 inch, gevolgd door de iPhone 16 Plus met 6,7 inch. De iPhone 16 Pro heeft een grootte van 6,3 inch. Zodoende zou je de reguliere iPhone 16 van 6,1 inch vergeleken met de rest ook wel de iPhone 16 mini kunnen noemen!

iPhone 13 mini vs iPhone 16 (mini)

De iPhone 13 mini is natuurlijk wel kleiner dan de iPhone 16 (mini): 5,4 inch vs 6,1 inch, een verschil van 0,7 inch (zo’n 1,8 cm). Qua gewicht scheelt het 29 gram (141 g vs 170 g). Het scherm van de iPhone 16 is echter niet alleen groter, maar ook helderder (max. 2000 nits vs max 1200 nits) en heeft een hogere resolutie (1179 x 2556 pixels vs 1080 x 2340 pixels).

De iPhone 16 heeft natuurlijk nog veel meer verbeteringen ten opzichte van de iPhone 13 mini. Zo zit er in de mini een A15 Bionic-chip en is de 16 voorzien van een A18-chip. Dat betekent heel wat meer snelheid. Bovendien heeft de mini een 12 megapixelcamera en krijg je met de 16 een 48 megapixelcamera en de nieuwe cameraregelaar. De iPhone 16 is verder ook op de toekomst voorbereid dankzij ondersteuning voor Apple Intelligence.

De beste prijzen

Uiteraard zie je deze verschillen ook terug in de prijs, al valt het verschil eigenlijk wel mee. Dat komt vermoedelijk doordat de iPhone 13 mini de laatste officiële mini is die je nog kunt kopen. De iPhone 13 mini koop je nu voor € 771,68. De nieuwe iPhone 16 (mini) koop je vanaf € 969.

Wil je toch liever een echte mini? Dan kom je automatisch uit bij de iPhone 13 mini. Die is nieuw steeds minder goed verkrijgbaar, maar als je kiest voor een refurbished exemplaar kun je veel geld besparen. Hieronder zie je de beste deals!