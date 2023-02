‘Er komt dit jaar geen iPhone 15 Ultra’ (wat dan wel?)

Volgens Apple-analist Mark Gurman verschijnt er dit jaar toch geen iPhone 15 Ultra. Wanneer kun je de high-end iPhone dan wel verwachten?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Ultra: high-end iPhone

De afgelopen paar maanden doken steeds meer geruchten op over de iPhone 15 Ultra, de luxere uitvoering van de iPhone 15. De iPhone 15 Pro Max zou dan door deze Ultra vervangen worden. Volgens Mark Gurman is 2023 nog te vroeg voor het Ultra-model, waardoor hij dit jaar geen iPhone 15 Ultra verwacht.

Lees ook: iPhone 15 Pro krijgt titanium frame, maar wat zijn de voordelen?

Met deze uitspraken past hij zijn eerdere voorspelling over de iPhone 15 Ultra aan. In september van vorig jaar noemde Gurman het nog goed mogelijk dat de luxere iPhone dit jaar verschijnt. Daar komt de Apple-analist dus nu op terug. Hij verwacht wel dat Apple nog met een luxere iPhone komt.

Ultra-model verschijnt in 2024

Mark Gurman voorspelt dat de high-end iPhone volgend jaar verschijnt. Dit betekent dat er geen iPhone 15 Ultra komt, maar een iPhone 16 Ultra. Gurman verwacht hierbij dat de iPhone 16 Ultra een aanvulling op de iPhone 16-reeks is niet de iPhone 16 Pro Max gaat vervangen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het zou goed kunnen dat de iPhone 16 Ultra volgend jaar in plaats van de iPhone 16 Plus komt. De iPhone 14 Plus heeft te maken met enorm slechte verkoopcijfers, waardoor Apple niet nog eens een Plus-model uit wil brengen. Het productieproces van de iPhone 15 Plus is al te vergevorderd, waardoor er dit jaar nog wel een iPhone 15 Plus verschijnt. De iPhone 16 Plus komt er dan waarschijnlijk niet.

Dit is er nieuw aan de iPhone 16 Ultra

Het is nog onduidelijk hoe de iPhone 16 Ultra zich gaat onderscheiden van de iPhone 16 Pro Max. Het is wel duidelijk dat de iPhone 16 Ultra nóg geavanceerder zal worden dan de iPhone 16 Pro Max. Zo krijgt de high-end telefoon waarschijnlijk nóg betere camerafuncties, een snellere chip en een groter scherm. Daarnaast gaat bij de iPhone 16 Ultra mogelijk de oplaadpoort verdwijnen.

Lees ook: ‘iPhone 15 krijgt snelle Wifi 6E (net als Mac en iPad Pro)’

Deze extra functies zijn straks zo goed als zeker terug te zien in de prijs van het toestel. De iPhone 14 Pro Max is nu in Nederland te koop vanaf € 1.374,95. De iPhone 16 Ultra zal dan nog een stuk duurder zijn. Hoe duur de telefoon daadwerkelijk wordt blijft nog even afwachten. Het is in ieder geval duidelijk dat Apple aan de duurste iPhone ooit werkt.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.