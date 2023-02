Verkopen iPhone 14 Plus blijven slecht (maar de 15 Plus komt er)

Volgens de laatste verkoopcijfers blijft de iPhone 14 Plus behoorlijk tegenvallen. Maar de geruchten zijn het met elkaar eens: de iPhone 15 Plus komt er nog steeds.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Plus verkopen vallen tegen

De iPhone 14 Plus doet het nog steeds niet goed. Maar volgens recente geruchten weerhoudt dat Apple niet om dit jaar een iPhone 15 Plus uit te brengen. Er is nog niets bekend wat Apple precies gaat doen om tegenvallende verkopen te voorkomen bij de iPhone 15 Plus. Maar meerdere geruchten vertellen dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus goedkoper worden.

Andere geruchten zeggen daarentegen dat Apple er misschien voor kiest om de iPhone 15 Pro-modellen duurder te maken. Hierdoor ontstaat dan een groter verschil tussen de iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 15 (Plus). Of dit ook echt voor meer verkopen bij de iPhone 15 Plus gaat zorgen is nog even afwachten.

iPhone 14 Pro (Max) verkopen steeds beter

In tegenstelling tot de iPhone 14 Plus, verkopen de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max steeds beter. Volgens analist Ross Young is 75 procent van Apples verscheepte display-panelen bestemd voor de iPhone 14 Pro-modellen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij de iPhone 14 is het aantal display-panelen ook iets toegenomen. Bij de iPhone 14 Plus zijn de cijfers gezakt tot het nulpunt. Volgens Young zou dat in februari weer wat kunnen stijgen, maar dan zou het nog steeds niet meer dan 5 procent van het totale aantal zijn.

Meer geruchten over de iPhone 15 Plus

De iPhone 15 Plus gaat naar verwachting een vernieuwd design krijgen. Volgens de geruchten komt namelijk Dynamic Island naar de iPhone 15 (Plus)! Deze vonden we in 2022 al in de iPhone 14 Pro (Max) en schijnt in 2023 ook naar de iPhone 15 Plus te komen.

Volgens de laatste geruchten gaat de iPhone 15 Plus de A16 Bionic-chip krijgen. Dit is geen onbekende! Zowel de iPhone 14 Pro als de iPhone 14 Pro Max zijn nu al uitgerust met deze chip.

Helaas blijft het scherm wel hetzelfde. Volgens geruchten gaat de iPhone 15 Plus daarom ook geen ProMotion krijgen. Hiermee zal ook het always-on scherm niet op de 15 Plus verschijnen.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.