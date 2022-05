iPhone 14 release date: wanneer komt de iPhone 2022 uit?

De iPhone 14 (Pro) is het volgende toptoestel van Apple. Maar wanneer is de release date van de iPhone 14 in Nederland? In dit artikel lees je het!

Als we alle geruchten mogen geloven, lijkt de iPhone 14 de spectaculairste iPhone-upgrade in jaren te worden. Voornamelijk de camera’s van het vlaggenschip van Apple verbeteren sterk. Kun je niet wachten? In dit artikel lees je alles over de releasedatum van de iPhone 14 in Nederland.

Wanneer Apple de nieuwe iPhones van 2022 uitbrengt, is makkelijk te voorspellen. Apple lanceert de nieuwe iPhones traditioneel in de maand september. Dit waren bij de vorige iPhone-modellen de lanceringsdatums:

iPhone 13 (Pro): 24 september 2021

iPhone 12 (Pro): 23 oktober 2020

iPhone 11 (Pro): 20 september 2019

iPhone XS en XR: 21 september 2018

Meestal kondigt Apple de nieuwe iPhone uit in de tweede of derde week van september aan, op een maandag of dinsdag. Het jaar 2020 was een uitzondering, mede door vertragingen in de productieketen vanwege het coronavirus.

De vrijdag na de aankondiging zijn de toestellen doorgaans te pre-orderen. Een week later liggen de fonkelnieuwe toestellen in de winkels en worden de eerste bestellingen bezorgd.

iPhone 14 lanceringsdatum

Gaan we af op de afgelopen jaren, dan zijn dit de meest waarschijnlijke datums:

iPhone 14 aankondiging: dinsdag 13 september 2022

iPhone 14 pre-order: vrijdag 16 september 2022

iPhone 14 release date: vrijdag 23 september 2022

Het nieuwe vlaggenschip krijgt naar verwachting een nieuw design, waarbij de notch verdwijnt. In plaats daarvan komen er twee uitsparingen voor de selfiecamera en Face ID-techniek. Hoe dat er waarschijnlijk uitziet, zie je in de foto hieronder.

Release date iPhone 14 in gevaar: ook in Nederland?

Foxconn (de fabrikant die de iPhone 14 produceert) is de afgelopen week minder werknemers gaan aannemen. Het gebied rondom de fabriek in China zit in een nieuwe lockdown vanwege COVID-19. Dit zou de levendatum van de iPhone 14 in gevaar kunnen brengen.

Apple maakt zich echter weinig zorgen over of de iPhone 14 op tijd komt. We verwachten dus nog steeds dat het bedrijf de iPhone 14 ‘gewoon’ zoals altijd aankondigt in september. Een exacte datum is nog onduidelijk. Wél weten we zo goed als zeker dat Nederland bij de landen hoort waar de iPhone 14 als eerste beschikbaar is.

Dit weten we over de iPhone 14

Door veel geruchten zijn we al achter veel informatie over de iPhone 14-lijn. Via gelekte mallen kwamen we achter de iPhone 14 formaten. Daarnaast gaan er geruchten dat het vlaggenschip in verschillende kleuren beschikbaar is, waaronder paars.

Ook krijgt de telefoon van Apple een grote upgrade rondom de selfiecamera. Dit heeft te maken met de wens om de FaceTime-ervaring te verbeteren. Ook gaan er geruchten dat de iPhone 14 astrofotografie ondersteunt. Voor alle andere nieuwtjes wat betreft de camera van de iPhone 14 moet je ons artikel met al onze verwachtingen rondom de iPhone 14-camera checken.

