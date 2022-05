iPhone 14 formaten: zo groot worden de nieuwste iPhones

Dankzij betrouwbare geruchten weten we steeds meer over de nieuwe iPhone 14. In dit artikel lees je wat we al weten over de formaten van deze nieuwe vlaggenschip-lijn van Apple.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Géén iPhone 14 mini, wél andere formaten

Met de iPhone 14-serie verandert er weer veel. Naast de verschillende formaten (daarover straks meer) verwachten we dat er meer onderscheid komt tussen de Pro-iPhones en de reguliere iPhones. De iPhone 14 Pro (Max) krijgt waarschijnlijk een nieuwe A16-chip. De reguliere iPhone 14-modellen hebben naar verwachting nog steeds dezelfde A15-chip, die we nu ook onder de motorkap van de iPhone 13 vinden.

Een andere grote verandering is de afwezigheid van de iPhone 14 mini. Het 5,4-inch model, die we nog wel bij iPhone 13 zagen, wordt in het najaar van 2022 uit de line-up gehaald door Apple. Dit vinden wij jammer, want er zijn veel liefhebbers van de compacte iPhone. Lees snel verder om erachter te komen welke formaten de iPhone 14 wél gaat krijgen.

De afmetingen van de nieuwe vlaggenschepen

Het lijkt er dus op dat Apple wel weer vier iPhone-modellen lanceert in het najaar van 2022. In de plaats van de ‘mini’, verklapten gelekte mallen dat we een iPhone 14 Max gaan zien. Deze heeft net als het grootste Pro-model een scherm van 6,7 inch. Dit zijn de verwachte modellen van de iPhone 14 en de formaten:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 kopen

Naar verwachting lanceert Apple de iPhone 14-serie in september. Ben je benieuwd naar wat de telefoons gaan kosten? Check dan onze verwachtingen van de iPhone 14 prijzen. Wil je meer weten over de verschillen tussen de modellen van de iPhone 14? Check dan ons overzicht van de geruchten over de release van Apple’s nieuwe smartphone.

Wil je op de hoogte blijven van al het iPhone 14-nieuws? Meld je aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Daarnaast hebben we een iPhoned-app.