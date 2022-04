‘Selfiecamera iPhone 14 krijgt grote upgrades voor FaceTime’

We hebben een nieuw inkijkje gekregen in de selfiecamera van de iPhone 14. Deze lijkt een aantal grote updates te krijgen die met name bedoeld zijn voor FaceTime. Lees je mee?

Kuo: nieuwe sensor in selfiecamera iPhone 14

De gehele iPhone 14-lijn krijgt volgens Apple analist Ming-Chi Kuo een vernieuwde selfiecamera. Nadat deze twee jaar lang geen update heeft gekregen, is het in het najaar van 2022 tijd voor vernieuwingen rondom de frontcamera.

Het diafragma gaat volgens deze geruchten groter worden. Daarnaast krijgt de camera eindelijk een fatsoenlijke autofocus. In dit artikel lees je wat dat betekent voor jouw foto’s en videobelletjes.

Apple focust op de camera’s van de iPhone 14

De selfiecamera van de iPhone 14-lijn heeft volgens Kuo, die het vaak bij het juiste eind heeft, waarschijnlijk ‘autofocus’ (AF in je Camera-app). De camera aan de voorkant van de iPhone 13 had nog het zogeheten fixed focus. Daarnaast wordt het diafragma geüpdatet naar f/1.9. De iPhone 13-selfiecamera had ‘maar’ een diafragma van f/2.2.

De ondersteuning van autofocus en het verbeterde diafragma zorgen ervoor dat foto’s die je met de selfiecamera maakt, automatisch meer diepte krijgen. Dit is ideaal voor portretfoto’s natuurlijk. Het grotere diafragma vangt bovendien meer licht, zodat je ook in het donker beter foto’s maakt. Binnenkort kan je dus ook selfies maken in bijvoorbeeld een donkere club. Je hoeft dan dus ook niet meer je scherm te laten oplichten.

Eerder werd al gelekt dat de notch (Of: uitkeping) aan de voorkant van de iPhone 14 een ander ontwerp gaat krijgen.

FaceTime heeft grootste profijt van nieuwe selfiecamera

Toch denken we dat de focus van deze verbeteringen van de selfiecamera van de iPhone 14 ligt op het diepte-effect bij FaceTime. Het verbeteren van de kwaliteit van deze videogesprekken kreeg vorig jaar tijdens WWDC al de aandacht. Nu lijkt Apple in zijn vlaggenschepen daad bij het woord te voegen.

Apple is flink aan het sleutelen met de foto- en videokwaliteit van de iPhone 14. Eerder hoorden we al dat de iPhone 14 Pro (Max) een 21 procent grotere camerasensor krijgt. Daarnaast zagen we al de camera-eilanden groeien. Dit doet Apple waarschijnlijk om de camera’s aan de achterkant te kunnen verbeteren. We verwachten daarom ook een 48-megapixel camera te vinden in de nieuwe iPhone.

