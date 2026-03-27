Winactie! Maak kans op gratis kaarten voor het Apple Museum in Utrecht

Het Apple Museum in Utrecht opent de deuren

Goed nieuws voor Apple-fans, want op 2 april opent het gloednieuwe Apple Museum officieel zijn deuren. En om dat te vieren, geven we maar liefst drie keer 2 entree-kaarten weg!

Je kunt je inschrijven tot en met 5 april 2026

Het Apple Museum in Utrecht: dit moet je weten

Het Apple Museum in Utrecht is opgebouwd door mensen met liefde voor Apple en technologie. Meer dan vijftig vrijwilligers helpen mee met het restaureren van oude apparaten, het verzamelen van bijzondere verhalen en het ontwikkelen van ervaringen waarbij je de geschiedenis echt kunt beleven.

Het Apple Museum is gevestigd in het winkelcentrum The Wall in Utrecht en geeft je een indrukwekkende reis door de geschiedenis van Apple. En er is genoeg te zien, want in een enorme ruimte van maar liefst 2000 m² komt de geschiedenis van Apple tot leven.

Tijdens je bezoek ontdek je hoe Apple uitgroeide van een klein bedrijf in de jaren 70 tot een van de meest invloedrijke technologiebedrijven ter wereld. Alles komt aan bod in dit museum, van de eerste computers tot de moderne producten zoals de iPhone.

Wat dit museum extra bijzonder maakt, is de manier waarop de geschiedenis van Apple wordt gepresenteerd. Geen saaie vitrines, maar een unieke ervaring waarin je wordt meegenomen in de wereld van Apple. De tentoonstelling is ook een echte ‘eye-catcher’ voor fans van Apple.

Het museum is overigens niet alleen interessant voor Apple-fans. Iedereen die nieuwsgierig is naar de impact van technologie op ons dagelijks leven zou het museum een keer moeten bezoeken!