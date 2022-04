‘iPhone 14 verkrijgbaar in deze kleuren, waaronder paars’

Ben je benieuwd in welke kleuren je de iPhone 14 straks kunt kopen? Volgens een wild gerucht voegt Apple paars toe aan de opties voor zowel de gewone iPhone 14 als de iPhone 14 Pro. Dit zijn de andere kleuren.

‘Dit zijn de kleuren waarin je de iPhone 14 kunt kopen’

Apple voegt ieder jaar een speciale kleur toe aan nieuwe iPhones om ze te onderscheiden van hun voorgangers. Zo is de iPhone 13 (mini) verkrijgbaar in het roze en de iPhone 13 Pro (Max) in Sierra Blue. Recent bracht Apple ook groene varianten van de smartphones uit.

Volgens een gerucht dat MacRumors opving, gaan die kleuren bij het verschijnen van de nieuwe iPhones in het najaar weer verdwijnen. De iPhone 14 en 14 Max zouden verkrijgbaar zijn in zwart, wit, blauw, rood en het nieuwe paars. Ook de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max kun je mogelijk in het paars kopen, naast het meer traditionele grafiet, goud en zilver.

Beide paarse modellen zouden een speciale coating hebben die er afhankelijk van het licht steeds iets anders uitziet.

De bron voor dit gerucht is overigens geen bekende naam, dus voorlopig nemen we deze informatie met een korreltje zout. Toch zou het niet heel gek zijn als Apple inderdaad een paarse iPhone 14 uitbrengt. Ook de iPad mini, iPad Air en de iMac zijn in deze kleur te koop. Vorig jaar bracht Apple bovendien al een speciale paarse versie van de iPhone 12 (mini) uit.

Dit weten we al over de iPhone 14

Apple brengt de iPhone 14-serie waarschijnlijk in september uit. Toch weten we al behoorlijk wat over de nieuwe smartphones. Zo verschijnt er geen mini-model meer met een 5,4 inch-scherm. De iPhone 14 krijgt in plaats daarvan juist een groter broertje, de iPhone 14 Max met een 6,7 inch-display. Deze telefoons draaien mogelijk op de ‘oude’ A15-chip van de iPhone 13.

De Pro-modellen nemen naar verluidt afscheid van de notch en krijgen een controversieel design met twee gaatjes in het scherm. Deze draaien wel op een snellere A16-chip.

