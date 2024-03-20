AirPods Pro 3 kopen: vergelijk prijzen en vind de beste deal

AirPods Pro 3 verwachtingen

De AirPods Pro 3 zullen naar verwachting later dit jaar worden gepresenteerd. De derde generatie AirPods Pro krijgen een nieuw design, handige gezondheidsfuncties en nog veel meer. Hieronder zetten we de belangrijkste vernieuwingen op een rijtje

Verbeterde Actieve Ruisonderdrukking (ANC) : De AirPods Pro 3 zullen naar verwachting een nog krachtigere actieve ruisonderdrukking bieden, waardoor ongewenste geluiden nog effectiever worden buitengesloten.

: De AirPods Pro 3 zullen naar verwachting een nog krachtigere actieve ruisonderdrukking bieden, waardoor ongewenste geluiden nog effectiever worden buitengesloten. Nieuwe H3-Chip : Deze Chip zorgt voor een nog snellere koppeling met je apparaten, een stabielere draadloze verbinding en een verbeterde audiokwaliteit. Tevens is hij energiezuiniger voor een langere batterijduur en dus meer luistertijd.

: Deze Chip zorgt voor een nog snellere koppeling met je apparaten, een stabielere draadloze verbinding en een verbeterde audiokwaliteit. Tevens is hij energiezuiniger voor een langere batterijduur en dus meer luistertijd. Ruimtelijke Audio en Verbeterde Geluidskwaliteit : De AirPods Pro 3 zullen waarschijnlijk een verbeterde versie van ruimtelijke audio bieden, waarmee je een meeslepende 3D-geluidservaring krijgt. Dit, gecombineerd met geavanceerde audiotechnologieën, zal zorgen voor een nog betere luisterervaring.

: De AirPods Pro 3 zullen waarschijnlijk een verbeterde versie van ruimtelijke audio bieden, waarmee je een meeslepende 3D-geluidservaring krijgt. Dit, gecombineerd met geavanceerde audiotechnologieën, zal zorgen voor een nog betere luisterervaring. USB-C Oplaadcase: Net als veel andere nieuwe Apple-producten, zullen de AirPods Pro 3 overstappen van een Lightning-poort naar een USB-C-aansluiting. Dit maakt opladen eenvoudiger en compatibeler met andere apparaten.

Verwachte prijs van de AirPods Pro 3

Op basis van eerdere releases wordt verwacht dat de AirPods Pro 3 een vergelijkbare prijs zullen hebben als hun voorgangers bij lancering. Dit betekent dat je kunt rekenen op een prijs van rond de 279 euro.

Vind de beste AirPods Pro 3 deal met onze prijsvergelijker

Wil je zeker weten dat je de beste deal scoort voor de nieuwe AirPods Pro 3? Via onze prijsvergelijker kun je eenvoudig de meest voordelige aanbiedingen vinden van diverse vertrouwde retailers. Zodra de AirPods Pro 3 beschikbaar zijn, tonen wij de actuele prijzen zodat je nooit teveel betaalt. Houd deze pagina goed in de gaten om er als eerste bij te zijn en de AirPods Pro 3 voor de beste prijs te kopen!