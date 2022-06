Onderdelen van de iPhone 14 zijn onderweg: productie komt dichterbij

We moeten nog een paar maanden wachten, maar de productie van de iPhone 14 komt langzaam op gang. Volgens de laatste geruchten zijn de onderdelen van de iPhone 14 nu onderweg naar de fabrieken voor assemblage.

Onderdelen iPhone 14 onderweg: productie dichterbij

We wachten met spanning op het nieuwe vlaggenschip. Toch komt de release nu langzaam maar zeker dichterbij.

De productie lijkt op volle toeren te draaien, want de iPhone 14-onderdelen zijn inmiddels onderweg richting de fabrieken voor assemblage. Dit vertelt de Taiwanese website DigiTimes. Dat betekent dat de laatste stappen in de productie van de iPhone 14 kunnen beginnen.

iPhone 14: dit kun je verwachten

Het lijkt erop dat Apple weer vier iPhone-modellen lanceert in het najaar van 2022. In de plaats van een iPhone 14 mini gaan we een iPhone 14 Max krijgen. Deze heeft net als het grootste Pro-model een scherm van 6,7 inch. Dit zijn de verwachte modellen van de iPhone 14 en de formaten:

Bij de reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Max lijkt Apple niet te sleutelen aan het ontwerp. De iPhone 14 Pro (Max) wordt wel onder handen genomen en krijgt wat nieuwe onderdelen. In plaats van een inkeping heeft de iPhone 14 Pro (Max) twee uitsparingen.

iPhone 14 chip

Volgens de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo krijgen de reguliere modellen dezelfde A15 Bionic-processor als de iPhone 13 (mini) heeft. De iPhone 14 Pro (Max) krijgt een nieuwe chip: de A16 Bionic. Het ziet er wel naar uit dat de reguliere iPhone 14 meer RAM-geheugen krijgt (6 GB in plaats van 4 GB).

Verbeteringen aan de camera

Volgens geruchten gaat er bij de onderdelen van de iPhone14-camera wat veranderen. De reguliere iPhone 14 (Max) krijgt een verbeterde ultragroothoeklens. Het is een lens met autofocus en een diafragma van ƒ/1.8, 6P. Bij de iPhone 14 Pro gaat de ultragroothoeklens er ook op vooruit. Daarnaast krijgt de Pro ook een groothoeklens.

Always-on scherm

De iPhone 14 Pro gaat nog wat meer functies krijgen dan de iPhone 14 en iPhone 14 Max. Zo krijgen de Pro-versies een ‘always-on scherm’. Je kunt dan altijd op het scherm bijvoorbeeld de tijd checken, zonder dat je de iPhone uit de sluimerstand hoeft te halen door op het scherm te tikken. Volgens Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg biedt het always-on scherm ook ondersteuning voor de nieuwe vergrendelschermwidgets van iOS 16.

Prijzen van de iPhone 14: duur, duurder, duurst

Door de vertragingen bij de onderdelen van de iPhone 14 en de wereldwijde chiptekorten kan Apple minder iPhones produceren. In een bericht van de nieuwssite Bloomberg wil Apple zo’n 220 miljoen exemplaren in 2022 produceren. Naar verwachting kan de tech-gigant er zo’n 240 miljoen verkopen. Die schaarste zorgt voor een hogere prijs van de iPhone 14.

Wat de prijzen van de iPhone 14 gaan worden is nog niet helemaal duidelijk. Op dit moment betaal je iets meer dan 900 euro om de 6,1-inch iPhone 13 in huis te halen. De 6,1-inch iPhone 14 gaat waarschijnlijk 1000 euro of meer kosten. Bij de iPhone 14 Pro mag je nog wat dieper in de buidel tasten, want daar rekenen we op prijzen vanaf 1259 euro.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.