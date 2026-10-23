Waarom jij je smartphone níét iedere nacht tot 100 procent moet opladen

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
23 oktober 2026, 15:03
2 min leestijd
Waarom jij je smartphone níét iedere nacht tot 100 procent moet opladen

Het klinkt misschien gek, maar je smartphone vindt het helemaal niet zo fijn om constant aan de lader te hangen. Maar wat moet je dan doen?

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Waarom jij je smartphone níét iedere nacht tot 100 procent moet opladen

Als je jouw smartphone elke avond aan de lader hangt hoef je niet bang te zijn dat je batterij snel kapot gaat. Moderne smartphones stoppen automatisch met opladen wanneer de batterij vol is. Je telefoon blijft dus niet eindeloos doorladen.

batterij iphone

Toch is het voor de levensduur van je batterij beter om hem niet voortdurend op 100 procent te houden. Moderne lithium-ionbatterijen werken optimaal als je ze regelmatig oplaadt en tussen 20 en 80 procent opgeladen houdt. De batterij verslijt dan het minst.

Tot 80 procent opladen is slimmer

Wil je zo lang mogelijk plezier hebben van je batterij? Dan is het slim om je smartphone meestal tot ongeveer 80 procent op te laden. Het is ook beter om de batterij niet helemaal leeg te laten lopen.

Gelukkig hoef je daarvoor niet voortdurend je batterijpercentage in de gaten te houden. Veel moderne smartphones hebben namelijk een functie die het opladen beperkt of aanpast.

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Op de iPhone kun je bijvoorbeeld de functie ‘Geoptimaliseerd opladen’ gebruiken. Je iPhone leert dan wanneer je hem normaal gesproken van de oplader haalt en stelt het volledig opladen uit. Deze optie vind je door te tikken op ‘Instellingen > Batterij > Opladen’. Je kunt hier ook een oplaadlimiet instellen.

Kabel of draadloos opladen?

Ook de manier waarop je oplaadt, maakt verschil. Draadloos opladen is natuurlijk handig, maar daarbij ontstaat doorgaans meer warmte dan bij opladen met een kabel.

En juist warmte is niet goed voor je batterij. Daardoor kan draadloos opladen op de lange termijn minder gunstig zijn, vooral wanneer je smartphone behoorlijk warm wordt.

iphone draadloos opladen

Wil je je batterij zo lang mogelijk goed houden? Dan is opladen met een kabel vaak de verstandigste keuze. En laat je smartphone vooral niet onnodig lang opladen als hij al op 100 procent staat. Dan kun je langer van je toestel (en de batterij) genieten!

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