Magneten in iPhone 12 en MagSafe kunnen pacemaker verstoren

Apple waarschuwt dat magneten in de iPhone 12 en MagSafe-accessoires de werking van medische hulpmiddelen kunnen verstoren. Het gaat om bijvoorbeeld pacemakers en defibrillatoren.

Pacemaker gehinderd door magneten iPhone 12 en MagSafe

Wie een pacemaker of defibrillator gebruikt, moet oppassen voor magneten in de iPhone 12. Apple waarschuwt op haar website dat de werking van deze apparaten erdoor verstoord kan worden. Patiënten zouden de smartphone daarom altijd minimaal 15 centimeter uit de buurt van hun medische hulpmiddelen moeten houden. Tijdens het draadloos opladen van de iPhone 12 met MagSafe is dat zelfs 30 centimeter.

Ook MagSafe-accessoires, zoals hoesjes, leveren mogelijk problemen op. Als elektromagnetische velden de functionaliteit van een pacemaker verhinderen, kan dat tot levensgevaarlijke situaties leiden.

De iPhone 12 bevat door de komst van MagSafe meer magneten dan voorheen. Volgens Apple vormt de smartphone echter geen groter risico voor pacemakers of defibrillatoren dan eerdere modellen.

Toch schrijven Amerikaanse artsen in een artikel in Heart Rhythm Magazine dat de magneten behoorlijk gevaarlijk kunnen zijn. Toen ze een iPhone 12 bij de defibrillator van een patiënt hielden, hield het apparaat er direct mee op. De doktoren waarschuwen daarom dat patiënten met een pacemaker of defibrillator de iPhone 12 beter niet in hun borstzak kunnen dragen.

Krijgen we dankzij MagSafe een poortloze iPhone?

Apple kondigde MagSafe in oktober 2020 officieel aan. De draadloze opladers vallen door de magneten precies op de juiste plek, waardoor je geen energie verspilt. Daarnaast zijn er accessoires beschikbaar, zoals kaarthouders, die je eenvoudig op de achterkant van de iPhone 12-modellen klikt.

Je kunt MagSafe zien als alternatief voor de geflopte AirPower. Deze draadloze oplaadmat voleed niet aan Apples kwaliteitseisen en kwam nooit op de markt.

Een voordeel van MagSafe ten opzichte van normale draadloze opladers is dat je de iPhone tijdens het laden kunt blijven gebruiken. Het zou daarom de eerste stap kunnen zijn naar een iPhone zonder Lightningpoort. Er gaan al jaren geruchten dat Apple smartphones uit wil brengen die geen enkele fysieke aansluiting meer hebben.

