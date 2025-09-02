Pas op: deze populaire iPhone geeft teveel straling (en zo los je dat op)

Volgens de EU is de hoeveelheid straling die deze iPhone uitzendt te hoog voor de Europese norm, wat mogelijk voor gezondheidsrisico’s zorgt.

Deze populaire iPhone geeft teveel straling

De iPhone waar we het hier over hebben, is de iPhone 12. In 2023 werd het teveel aan straling al aangetoond in Frankrijk. Daar heeft Apple destijds een update voor uitgebracht. Die update werkt echter alleen maar in Frankrijk. De Europese Commissie heeft afgelopen 1 september besloten dat die update in de hele Europese Unie moet werken.

Apple respecteert de beslissing van de Europese Commissie en gaat de betreffende update nu voor de hele EU uitrollen. Het stralingsniveau zal na de update dus bij alle Europese gebruikers van de iPhone 12 worden verminderd. Apple blijft er overigens wel bij dat de iPhone 12 altijd veilig is geweest om te gebruiken en ook dat het bedrijf het niet eens is met de gebruikte testmethode.

Specific Absorption Rate

De Agence Nationale des Fréquences (ANFR) voerde destijds de tests uit die aangeven dat de iPhone 12 een te hoge Specific Absorption Rate (SAR) heeft. De SAR is een maatstaf voor de hoeveelheid straling van een apparaat die door een lichaam wordt geabsorbeerd. In het geval van de iPhone 12 zou dat 5,6 W/kg zijn, wat hoger is dan de Europese norm van 4 W/kg. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur bevestigt die bevinding, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat die waarde niet voor gezondheidsrisico’s zorgt.

Wanneer iPhone 12-gebruikers in de Europese Unie de update van Apple kunnen verwachten, is op dit moment nog niet duidelijk. Waarschijnlijk verschijnt die ergens in de komende weken. We verwachten sowieso dat Apple de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem (iOS 26) voor het grote publiek uitbrengt op maandag 15 september. Mogelijk dat de update daar in verwerkt zit, maar dat blijft dus nog even afwachten.