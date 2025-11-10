iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Snelladen op de iPhone: zoveel verschil maakt het uiteindelijk écht

Maurice Snijders
Maurice Snijders
10 november 2025, 15:02
2 min leestijd
Snelladen op de iPhone: zoveel verschil maakt het uiteindelijk écht

Ben je benieuwd wat snelladen en langzaam laden op de lange termijn met de batterij van je iPhone doet? Deze laadtest geeft je het antwoord.

Snelladen op de iPhone

Er bestaan allerhande meningen over wat op lange termijn de gevolgen zijn van snel opladen en langzaam opladen van je iPhone, voor de levensduur van de batterij. Maar wat is er nou echt van waar? Dat is precies wat YouTube-kanaal HTX Studio zich afvroeg. De uitkomst van een batterijtest van zes maanden geeft hier een definitief antwoord op.

snelladen iPhone

Met behulp van zes iPhone 12-modellen heeft HTX Studio een systeem opgezet om de batterijen steeds weer tot vijf procent leeg te maken en vervolgens weer tot 100 procent op te laden. Drie iPhones werden snel opgeladen, de drie andere werden langzaam opgeladen. Een andere set iPhones onderging dezelfde test, alleen begon daar het opladen bij 30 procent en stopte vervolgens bij 80 procent. Deze iPhones bleven dus altijd binnen dat bereik. Bekijk de video van HTX Studio hieronder:

Is Fast Charging Killing the Battery? A 2-Year Test on 40 Phones

Dit zijn de resultaten

Voorafgaand aan het experiment werd de capaciteit van elke iPhone getest. Na 500 cycli werd de capaciteit weer opnieuw getest. De resultaten laten zien dat snel opladen van je iPhone een minimale hoeveelheid extra leegloop van de batterij veroorzaakt. Ze laten ook zien het slechts een klein beetje voordelig is om een iPhone tussen de 30 en 80 procent opgeladen te houden.

HTX Studio concludeerde daardoor dat er niet echt een beste manier is om een iPhone op te laden. Het is namelijk niet echt de moeite waard om veel na te denken over het opladen, omdat het in het meest gunstige geval maar een klein beetje extra batterijduur oplevert. Je kunt je iPhone dus het beste opladen zoals jij dat het prettigst vindt.

In dezelfde video zie ook tests met Android-toestellen. Ben je nieuwsgierig naar die resultaten, dan is het zeker de moeite waard om de video helemaal te bekijken.

Opmerkelijk iPhone Apple iPhone 12

