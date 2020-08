De geruchten over de iPhone 12 vliegen je om de oren. Wie moet je geloven als het op onaangekondigde Apple-producten aankomt? iPhoned deed onderzoek naar ruim 400 geruchten en keek of ze uiteindelijk klopten. Dit zijn de betrouwbaarste bronnen over Apple.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onderzoek: Wie moet je geloven qua iPhone 12-geruchten?

9to5Mac, Bloomberg News, Jon Prosser en MacRumors: stuk voor stuk bekende namen voor lezers van iPhoned. De wereld rondom Apple zit nooit stil en dagelijks verschijnen er genoeg geruchten over onaangekondigde iPhones, iPads en Macs om het achtuurjournaal mee te vullen. Denk maar aan de iPhone 12, die vrijwel dagelijks op onze website voorbijkomt.

Maar, hoe betrouwbaar zijn al deze bronnen? Welke tipgevers hebben het bij het juiste eind? En welke bronnen slaan juist regelmatig de plank mis? Wie mag je vertrouwen als het om de iPhone 12 gaat?

Om op die vragen antwoord te geven heeft onze redactie onderzoek naar honderden geruchten over reeds aangekondigde Apple-producten gedaan. Denk hierbij aan voorspellingen over de camera van de iPhone 11, de releasedatum van de nieuwe iPhone SE en de komst van Apple Pay.

Alle nieuwsartikelen die vanaf 2019 op onze website zijn verschenen én op geruchten zijn gebaseerd hebben we nagetrokken. We hebben gecontroleerd welke bronnen juiste voorspellingen deden, maar ook wie de plank missloegen. Meer over de methodiek van het onderzoek naar iPhone-geruchten lees je onderaan dit artikel, maar deze bronnen zijn het meest betrouwbaar als het op Apple-geruchten aankomt:

9to5Mac Is voor 72,5 procent betrouwbaar MacRumors Is voor 68,0 procent betrouwbaar Ming-Chi Kuo Is voor 61,0 procent betrouwbaar Bloomberg Is voor 52,0 procent betrouwbaar DigiTimes Is voor 43,0 procent betrouwbaar

1. De winnaar: 9to5Mac

Verifieerbare geruchten: 40

Waarvan juist: 29

Betrouwbaarheid: 72,5 procent

9to5Mac is de meest betrouwbare bron als het op Apple-geruchten aankomt. De Amerikaanse website publiceerde sinds begin 2019 in totaal 52 geruchten over onaangekondigde Apple-apps, -diensten, -producten en -software. 40 van die geruchten zijn verifieerbaar, de overige 12 gaan over toekomstige apparaten, zoals de iPhone 12.

De Apple-tegenhanger van 9to5Google, die zich uitsluitend op Android focust, zat met name goed qua geruchten over de iPhone 11. 9to5Mac wist bijvoorbeeld al vroegtijdig de specificaties en het aantal camera’s van het model van vorig jaar te verklappen.

Ook was de site uitstekend op de hoogte van de camera’s, want men wist maanden voor de onthulling al dat de duurdere uitvoering (de iPhone 11 Pro) een drievoudige camera kreeg.

Verder wist 9to5Mac als eerste dat iOS 14, dé iPhone software-update van 2020, een nieuwe Vertalen-app kreeg en dat je straks een andere standaardbrowser kunt kiezen. Die Vertalen-app werkt overigens niet in het Nederlands, maar dat doet niets aan de juistheid van het gerucht af.

Elf keer sloeg 9to5Mac de plank mis. De grootste uitglijder ging over de releasedatum van de iPhone SE 2020 (die men overigens lange tijd iPhone 9 noemde). De website dacht dat Apple de compacte iPhone in maart van dit jaar zou aankondigen en uitbrengen: het werd april.

2. Runner-up: MacRumors

Verifieerbare geruchten: 19

Waarvan juist: 13

Betrouwbaarheid: 68 procent

Dé grote concurrent van 9to5Mac volgt op gepaste afstand als het op betrouwbaarheid tegenkomt. MacRumors komt op onze website regelmatig voorbij, maar plaatst vooral geruchten door die men bijvoorbeeld op Twitter tegenkomt. De site is daarmee in totale aantallen minder vaak de directe bron van een gerucht dan de nummer 1 uit deze lijst.

In totaal heeft iPhoned sinds 2019 28 keer over geruchten afkomstig van MacRumors geschreven. 19 van deze berichten zijn inmiddels na te trekken: 9 geruchten gaan over onaangekondigde producten als de iPhone van 2020 of de AirTag.

Conceptafbeelding van de AirTag

MacRumors zit vooral goed in de software van Apple. De eveneens Amerikaanse website wist vroegtijdig al wanneer iOS 13 zou uitkomen, en wist ook te melden welke iPhones deze software konden draaien. Daarnaast was MacRumors op voorhand al dat watchOS 7 een uitgebreide Slaap-app krijgt en lekte men de datum waarop je de iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max) kon bestellen.

Minder nauwkeurig was de site als het aankomt op de AirTag. MacRumors voorspelde dat de tracker om verloren spullen mee terug te vinden, die regelmatig opduikt in testversies van iOS, vorig jaar al uit zou komen. Voorlopig blijft het bij geruchten. Dat geldt ook voor de HomePod met Face ID, die Apple volgens MacRumors in 2019 al zou aankondigen.

3. Brons voor Ming-Chi Kuo

Verifieerbare geruchten: 18

Waarvan juist: 11

Betrouwbaarheid: 61 procent

Er is maar weinig bekend over de persona van Ming-Chi Kuo, maar duidelijk is dat de bij TF International Securities (een effectenmakelaar) werkzame analist warme contacten in de smartphone-industrie heeft. Kuo treedt nooit op de voorgrond, geeft geen interviews en er zijn maar weinig foto’s van hem. Wel staat als een paal boven water dat hij er warme contacten binnen de productieketen van Apple op nahoudt.

iPhoned schreef sinds 2019 namelijk 44 berichten over claims van Kuo. 18 van die claims zijn te achterhalen. De overige 26 gaan vooral over zaken die (misschien) nog officieel worden, zoals de Apple Glass, iPhone 12-serie en nieuwe schermen voor de iPad en MacBook in 2021.

Kuo wist sindsdien onder meer de adviesprijs van de nieuwe iPhone SE juist te voorspellen. Ook was hij er als de kippen bij om te melden dat Apple het keyboard van de MacBook Pro 2019 zou ‘vernieuwen’ met het schaartoetsenbord en dat de Apple Watch Series 5 een behuizing van keramiek kreeg. Deze uitvoering is nooit in Nederland uitgekomen, maar Kuo had wel gelijk.

Conceptafbeelding van de Apple Glass-verpakking.

Toch zit de Apple-kenner er ook weleens naast. Net als vrijwel het hele geruchtencircuit dacht hij dat het bedrijf uit Cupertino de AirTag-tracker vorig jaar al zou uitbrengen. Ook was Kuo er zeker van dat de AirPower in 2019 zou uitkomen, maar uiteindelijk schrapte Apple de oplaadmat omdat ‘ie niet aan de kwaliteitscontrole voldeed.

Wellicht spreken we voor onszelf, maar we hadden verwacht dat Kuo het vaker bij het juiste eind zou hebben. Na analyse blijkt dat zijn ‘betrouwbaarheidsgehalte’ vooral last heeft van de iPhone 11. Hij voorspelde dat deze telefoon andere toestellen kon opladen door ze op de achterkant te leggen. Apple zou deze functie op het laatst geschrapt hebben, wat Kuo maar liefst 3 foute voorspellingen oplevert.

4. Bloomberg News

Verifieerbare geruchten: 21

Waarvan juist: 11

Betrouwbaarheid: 52 procent

Voor de goede orde behandelen we in dit overzicht zijn werkgever, maar in praktijk is Mark Gurman dé drijvende kracht achter de geruchten van Bloomberg News. Gurman begon zijn carrière bij 9to5Mac en is sinds zijn tienerjaren werkzaam in de techjournalistiek. Tegenwoordig is hij actief bij Bloomberg News, een zakelijke publicatie.

In totaal bracht Bloomberg sinds begin 2019 37 op eigen bronnen gebaseerde geruchten naar buiten. 21 van die artikelen zijn inmiddels wel/geen realiteit geworden. Over 16 verhalen kunnen we nog geen uitspraken doen, omdat ze bijvoorbeeld over de over-ear-koptelefoon of 5G-iPhone 12 gaan waar Apple aan zou werken.

Bloomberg wist als eerste het ‘One more thing’-moment van WWDC 2020 te melden. Tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie kondigde Apple van Intel over te stappen naar eigen processors voor de Mac: een historisch moment. Ook schreef Bloomberg als eerste over de 16 inch-MacBook Pro, het einde van iTunes en de aankondiging van Apple Arcade.

De bronnen van Bloomberg waren een stuk minder helder als het op Apple TV Plus aankomt. Gurman schreef dat Apples streamingdienst in eerste instantie zonder originele films en series zou verschijnen en dat de dienst 10 dollar per maand ging kosten. In werkelijkheid betalen Amerikanen slechts de helft. Ook claimde Bloomberg dat de Apple Glass in 2019 al zou verschijnen.

5. DigiTimes

Verifieerbare geruchten: 14

Waarvan juist: 6

Betrouwbaarheid: 43 procent

“DigiTimes heeft het met Apple-geruchten niet altijd bij het juiste eind, dus neem de informatie met een korreltje zout.” Dat schrijft iPhoned-redactrice Dilara over de claim dat de AirPods Pro 2 in 2021 zouden verschijnen en die waarschuwing blijkt niet onterecht. DigiTimes zit aan de verkeerde kant van de betrouwbaarheidsschaal.

In totaal haalden we de Taiwanese publicatie sinds 2019 30 keer aan als bron. Uit onderzoek blijkt dat 14 van die geruchten inmiddels zijn te verifiëren. Dat betekent dat 16 claims van DigiTimes nog in het luchtledige hangen. De site schrijft bijvoorbeeld veel over de nieuwe iPhones en beweert dat Apple op de achtergrond aan de ‘AirPods Pro Lite’ werkt, maar daar hebben we nog niks officieels over gehoord.

Heel betrouwbaar is DigiTimes dus niet, maar de site wist wel vroegtijdig te melden dat de iPhone 12 pas in oktober van 2020 uitkomt en dus niet in september Dit nieuws werd onlangs door Apple bevestigd. Ook schreef de Taiwanese site juist over de LiDAR-scanner van de iPad Pro (2020). Deze extra sensor gebruikt de iPad om dieptes beter in te schatten.

Men publiceerde afgelopen maanden echter ook genoeg onjuiste informatie. Zo beweerde DigiTimes dat Apple gelijktijdig twee versies van de iPhone SE 2020 zou uitbrengen, maar het bleef bij één model. Ook claimde men dat alle drie de nieuwe iPhones van vorig jaar een oled-scherm kregen, terwijl het instapmodel een kwalitatief minder lcd-paneel heeft.

En de rest?

Vaste lezers van iPhoned missen waarschijnlijk namen als YouTuber Jon Prosser, de Japanse website Mac Otakara of de jonge Amerikaanse techjournalist Max Weinbach. Hun afwezigheid is simpel te verklaren: ze hebben te weinig geruchten naar buiten gebracht voor deze top vijf.

Zo brengt Prosser pas sinds een paar maanden regelmatig geruchten naar buiten, waardoor wij in totaal 13 keer over zijn geruchten hebben geschreven. Hiervan zijn er slechts 5 te verifiëren. De rest gaat over de iPhone 12 of Apple Glass.

Apple-insider Jon Prosser

Prosser wist in het verleden wél de releasedatum van de iPhone SE 2020 exact te voorspellen. Hij maakte echter ook een grote uitglijder door uren voor de start van de WWDC 2020-conferentie afgelopen april te melden dat Apple tijdens deze presentatie de naam van iOS naar PhoneOS zou wijzgen. Dit leverde een hoop verontwaardigde reacties op, maar uiteindelijk bleek het een storm in een glas water.

De meest betrouwbare bron

Eenzelfde verhaal kun je houden voor bijvoorbeeld Max Weinbach, die simpelweg een stuk minder geruchten dan de bovenstaande top vijf naar buiten bracht.

Verder is het een noemenswaardig feit dat The Wall Street Journal de meest betrouwbare bron is. De krant is tot nog toe in 100 procent van de gevallen betrouwbaar geweest.

Die score valt echter wel te nuanceren, want The Journal publiceerde sinds 2019 ‘slechts’ zes geruchten waarover wij schreven. Bovendien waren ze soms best wel algemeen. De krant schreef in februari 2019 bijvoorbeeld dat Apple dat jaar nieuwe diensten zou aankondigen, maar vermeldde niet welke.

Bloomberg News schreef in diezelfde periode dat het onder meer om Apple News Plus ging, een betaalde dienst om onbeperkt kranten en magazines te lezen. Uiteindelijk bleek deze claim te kloppen, maar Bloomberg News nam dus meer risico door een specifieker gerucht naar buiten te brengen.

Apple News Plus

Dit voorbeeld is tekenend voor het hele onderzoek. Statistieken vertellen niet het hele verhaal: belangrijke details en nuances gaan in cijfers soms verloren.

Methode: over dit onderzoek

Voor dit onderzoek analyseerde iPhoned in totaal 421 geruchten die op onze website zijn verschenen. De peilperiode is 4 januari 2019 tot en met 25 juli 2020. In totaal bleken 152 geruchten te kloppen. 96 geruchten klopten niet en over 173 claims kan nog geen uitspraak gedaan worden. Meestal omdat ze over producten gaan die nog niet zijn aangekondigd, zoals de iPhone 12.

Zeer speculatieve geruchten, die bijvoorbeeld op patenten zijn gebaseerd, zijn niet meegenomen in de analyse. Techbedrijven als Apple dienen wekelijks tientallen van dit soort patenten in, maar het merendeel wordt nooit in daadwerkelijke producten gebruikt. Ook concepten, waarin ontwerpers laten zien hoe een nieuwe iPhone of versie van iOS er mogelijk uitziet, zijn niet geanalyseerd.

De ranglijst is samengesteld op basis van hoeveelheid geruchten en het daaruit voortvloeiende betrouwbaarheidspercentage. De vijf bronnen met de meeste verifieerbare geruchte zijn vervolgens uitgelicht. In bijhorende spreadsheet zijn alle onderzoeksgegevens te vinden.

Op naar de iPhone 12

Of de bronnen op de hoogte zijn van de iPhone 12, gaat dit najaar blijken. Binnenkort onthult Apple namelijk haar nieuwe telefoons. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Download dan de iPhoned-app, meld je aan voor onze nieuwsbrief of houd de site in de gaten. Onze redactie zit bovenop het Apple-nieuws en brengt je als eerste op de hoogte over de laatste iPhone 12-geruchten. In onderstaande video blikken we vast vooruit op dé iPhone van 2020.