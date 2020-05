Als je onze site in de gaten hebt gehouden, heb je zijn naam vast al eens voorbij zien komen: Jon Prosser. Maar wie is hij eigenlijk? En waarom is hij ineens zo populair?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is Jon Prosser

Jon Prosser is nieuw in het Apple-geruchtencircuit, maar niet nieuw in de techwereld. Hij is een eigenlijk een YouTuber die op zijn kanaal Front Page Tech zijn kijkers op een informele manier bijpraat over nieuwtjes van techgiganten zoals Apple en Google.

Sinds dit jaar is Prosser naast zijn rol als YouTuber een prominente Apple-lekker geworden. Door zijn bronnen binnen het bedrijf uit Cupertino en de leveringsketen van materialen weet hij lanceringen van nieuwe producten vaak goed te voorspellen. Wie die bronnen precies zijn houdt Prosser geheim, maar hij zit er bijna nooit naast.

Jon Prosser

Een goede reputatie

Prosser heeft sinds begin dit jaar in rap tempo een reputatie gekregen als gerenommeerde Apple-analist, door zijn reeks aan juiste voorspellingen. Steeds vaker wordt hij in het rijtje van bekende Apple-analisten genoemd, zoals Ming-Chi Kuo.

Op 15 maart tweette Prosser bijvoorbeeld dat er nieuwe Apple-producten werden aangekondigd die week. Hoewel hij er met de levertijd twee dagen naast zat, zat hij aardig in de buurt. Drie dagen later waren de iPad Pro 2020 en MacBook Air 2020 een feit.

Ook met de lancering van de iPhone SE 2020 sloeg Prosser de spijker op de kop. Hij voorspelde op 31 maart dat de nieuwe iPhone SE 15 april werd gelanceerd. Op de dag van de lancering had hij zelfs de tijd van de lancering goed ingeschat. Zoals hij zei was op Nederlandse tijd 17:00 uur de iPhone SE 2020 te koop. Daarnaast had hij het moment van lancering van de nieuwe MacBook Pro 2020 ook goed voorspeld. Omdat hij vaker gelijk krijgt dan niet, hebben ook zijn andere geruchten meer gewicht.

iPhone 9 update 👀



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22



Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.



Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F — Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020

Niet altijd gelijk

Toch heeft Prosser het niet altijd bij het rechte eind. Hij voorspelde bijvoorbeeld dat de datum van WWDC 1 juni werd. Inmiddels weten we dat de officiële datum 22 juni wordt. Wel stelde Prosser drie dagen voor de aankondiging van de datum dat Apple de datum had aangepast, maar dat het evenement niet zou worden afgelast.

Meer voorspellingen van Prosser

Verder heeft Prosser nog meerdere voorspellingen gedaan, waarvan het nog afwachten is of ze uitkomen. Zo hielp hij onder andere een gerucht over de AirPods X de wereld in en lekte hij onlangs dat de langverwachte koptelefoon van Apple de AirPods Studio gaat heten. Ook heeft hij de komst van een vernieuwde AirPower bevestigd.

Prosser heeft bovendien veel informatie gelekt over de iPhone 12. Onlangs lekte hij zelfs alle specificaties van de iPhone 12. Het is natuurlijk nog maar de vraag of zijn verwachtingen ook uitkomen, maar het feit dat hij het al vaak bij het rechte eind heeft gehad biedt hoop voor de toekomst.