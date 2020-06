Volgens een nieuw gerucht keert Apple terug zijn roots en gaat het voor het eerst sinds een decennium weer een iPhone OS-versie uitbrengen. Dit was de naam van het gebruikerssysteem van de originele iPhone.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple keert terug naar iPhone OS

Apple gaat mogelijk weer een update voor iPhones uitbrengen onder de naam iPhone OS. De bekende lekker Jon Prosser heeft een tweet geplaatst, die slechts ‘iPhone OS’ vermeldt. Hiermee suggereert de insider dat Apple een nieuwe softwareversie van iPhone OS gaat uitbrengen.

Aangezien WWDC al over een paar dagen van start gaat, kan dit nog eens een heel unieke editie worden. De lengte en timing van Prossers tweet suggereren dat iPhone OS misschien wel op WWDC 2020 verschijnt. Mogelijk is het dus niet iOS 14 waar we nu allemaal vol ongeduld op wachten.

Of Apple de nieuwe naam inderdaad al op WWDC 2020 aankondigt, is nog erg onduidelijk. Prosser zegt niets over de release en er zijn verder nog geen geruchten geweest hierover. Apple kondigde echter aan dat WWDC dit jaar groter dan ooit gaat worden, waardoor dit een ideaal moment is voor zo’n grote verandering. Daarnaast is het nu tien jaar geleden dat Apple zijn eerste iOS-versie aankondigde op WWDC 2010.



Logische stap voor Apple

Als we terugkijken naar WWDC 2019 vinden we nog meer redenen om inderdaad hiervan uit te gaan. Tijdens deze editie kondigde Apple iPadOS aan, het eerste gebruikerssysteem speciaal voor iPads. Nu we een jaar verder zijn en Apple voortborduurt op deze versie die exclusief is voor iPads, kan het met de naamsverandering ook weer meer de focus leggen op zijn iPhones.

Een andere reden om ervan uit te gaan dat Apple van plan is om iPhone OS te herintroduceren, is de naamgeving van alle andere versies. Momenteel is er iPadOS, watchOS, macOS en tvOS. Een naamsverandering naar iPhone OS is alleen om deze reden al heel logisch.

Bij iPadOS kwamen er ook unieke functies mee die exclusief voor iPads bedoeld zijn. Kijkend hiernaar kunnen we dus in de tussentijd al een beetje speculeren over eventuele speciale functies die iPhone OS met zich gaat meebrengen. Ondanks het gerucht nu vrij vaag is, gaan we ongetwijfeld meer horen hierover, misschien al op maandag 22 juni tijdens de grote keynote op WWDC 2020.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app om niets te missen van deze grote ontwikkeling. Houdt ook de site goed in de gaten, want er gaan in de komende dagen veel interessante dingen gebeuren.

Lees het laatste nieuws over Apple