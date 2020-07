‘Tweede generatie AirPods Pro verschijnen tweede helft van 2021’

Apple lanceert de opvolger van de AirPods Pro in de tweede helft van volgend jaar. De AirPods krijgen lichtsensoren, die gebruikt kunnen worden voor gezondheidsfuncties.

Gerucht: AirPods Pro 2 in tweede helft 2021

Dat beweert DigiTimes. De website heeft van anonieme bronnen vernomen dat de tweede generatie van de AirPods Pro nog even op zich laten wachten. De oordopjes zouden namelijk pas eind 2021 in de winkel liggen. Dat is opvallend, omdat de website eerder beweerde dat de tweede generatie AirPods Pro in de tweede helft van 2020, of begin volgend jaar gelanceerd zou worden.

DigiTimes heeft het met Apple-geruchten niet altijd bij het juiste eind, dus neem de informatie met een korreltje zout. De nieuwe AirPods Pro zouden ook lichtsensoren krijgen, om zo nog beter activiteiten bij te houden in de Gezondheid-app, aldus de website. Op die manier zouden de AirPods onder andere je hartslag en stappen kunnen meten.

AirPods 3 in de eerste helft van 2021

Bovendien stelt DigiTimes dat we de AirPods 3 in de eerste helft van 2021 kunnen verwachten. Uit een eerder gerucht bleek ook al dat deze AirPods begin 2021 worden gelanceerd.

Het uiterlijk van de derde generatie AirPods gaat daarmee ook op de schop. Het ontwerp van de AirPods 3 gaat namelijk meer lijken op dat van de AirPods Pro, met een in-ear ontwerp. Het is nog onduidelijk of meer functies van de AirPods Pro worden geïmplementeerd in de ‘gewone’ AirPods.

Veel onduidelijkheid over AirPods-lancering

Inmiddels zijn geruchten over de AirPods behoorlijk tegenstrijdig. Zo beweerde Apple-insider Ming-Chi Kuo rond dezelfde tijd dat we nog langer op de opvolgers van de huidige AirPods Pro moeten wachten. Volgens de analist gaan de AirPods Pro 2 namelijk pas aan het einde van 2021 in massaproductie. Hierdoor brengt Apple de oordopjes mogelijk pas begin 2022 uit. Daar gaat DigiTimes nu dus tegenin.

Hoe dan ook, we zullen in ieder geval nog even geduld moeten hebben tot we de opvolgers in handen hebben. Houd iPhoned in de gaten als je op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws rondom de AirPods.