Apple brengt bèta van iOS 18 én iOS 18.1 uit: wat is het verschil?

Apple heeft iOS 18 nog niet officieel uitgebracht, maar de eerste testversie van iOS 18.1 is al beschikbaar. Wat is het verschil tussen de twee bèta’s?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Testversies van iOS 18 beschikbaar

In september is het zover, want dan verschijnt eindelijk de officiële versie van iOS 18. Apple bracht de eerste bèta al uit in juni, zodat ontwikkelaars alvast aan de slag kunnen met (een deel van) de nieuwe functies. Inmiddels is ook de publieke testversie uitgebracht, waardoor alle gebruikers de update kunnen installeren. Dat is niet alles, want ontwikkelaars kunnen zelfs iOS 18.1 al uitproberen.

Lees ook: Deze Apple-apparaten krijgen geen Apple Intelligence (om deze reden)

Het is voor het eerst dat Apple de bèta van de tweede update beschikbaar stelt, nog voordat de eerste versie van de nieuwe iOS-generatie is uitgebracht. Dit heeft te maken met de komst van Apple Intelligence, die techniek komt pas beschikbaar bij iOS 18.1. Het is de bedoeling dat ontwikkelaars ook alvast aan de slag gaan met de nieuwe AI-functies.

Apple Intelligence toegevoegd

Het grote verschil tussen de testversies is de lancering van Apple Intelligence. Met iOS 18.1 komen de eerste AI-functies beschikbaar, zoals het maken van afbeeldingen met tekstopdrachten, het zoeken in de Fotobibliotheek en het samenvatten van teksten. Ook de nieuwe interface van Siri is al toegevoegd aan de update, maar de integratie van ChatGPT met nieuwe taalmodellen is nog niet beschikbaar.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De vijfde testversie van iOS 18 moet het zonder Apple Intelligence doen, maar heeft wel andere nieuwe functies. Zo is ‘Verberg storende onderdelen’ toegevoegd aan Safari en is de Foto’s-app aangepast. Deze veranderingen zien we niet terug in iOS 18.1. Het lijkt er dus op dat Apple die update alleen heeft uitgebracht om Apple Intelligence te testen.

Europa krijgt (nog) geen Apple Intelligence

Helaas heeft iOS 18.1 wel een aantal nadelen. De softwareversie is nog niet heel stabiel, terwijl bij de testversies van iOS 18 de meeste fouten al zijn verholpen. Bovendien is de update niet voor iedereen beschikbaar, alleen gebruikers met een iPhone 15 Pro (Max) kunnen updaten. Voor Europese ontwikkelaars is er nog een nadeel: Apple Intelligence is hier namelijk niet te testen.

Lees ook: Apple in onderhandelingen met de EU zodat wij wél Apple Intelligence krijgen

Voorlopig moeten we het hier zonder de nieuwe AI-functies doen, want Apple is nog in overleg met de Europese Unie over het uitrollen van Apple Intelligence. Het installeren van iOS 18.1 is daarom vooral interessant voor ontwikkelaars in de Verenigde Staten, waar de nieuwe techniek wél beschikbaar is. In Europa duurt dat nog wel even, volgens geruchten komt Apple Intelligence pas in 2025 naar alle iPhones en iPads. Nog even geduld dus.